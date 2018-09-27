HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'nin ABD'den süt ithal edeceği iddialarıyla ilgili, "Dünyada 812 milyon ton süt üretiliyor. Türkiye 20,7 milyon ton süt üretimiyle zaten dünyanın 8. büyük üreticisi. Bu nedenle Türkiye'nin yurt dışından süte ihtiyacı yok." dedi.

Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SETBİR Yönetim Kurulu olarak geçen hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, hem tebrik etmek hem de halihazırda sektördeki gelişmeleri ve çözüm önerilerini arz etmek için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ziyarette güncel çiğ süt fiyatlarını konuştuklarını belirten Tezel, "Malum bugün geldiğimiz noktada ağustos ayında bir fiyat artışı yapılmış olmasına rağmen talep var. Üreticilerimizin taleplerini birlik olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tezel, sürdürülebilir bir çiğ süt fiyatı istikrarına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İstikrar demek değişmeyen bir süt fiyatı değil. İstikrar bir formül üzerine dayandırılmış bir model. Bu model üzerinden de gerek bakanlığımızın desteklemeleri gerekse piyasanın arz talep koşullarıyla kendi düzenini kuran bir fiyatlama modeli. Bir litre süt ile 1,3 kilogram yem alınabilecek parite, karşılıklı değere esas." diye konuştu.