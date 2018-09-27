FİNANS

"Türkiye'nin yurt dışından süte ihtiyacı yok"

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel: - "Dünyada 812 milyon ton süt üretiliyor. Türkiye 20,7 milyon ton süt üretimiyle dünyanın 8. büyük üreticisi. Bu nedenle Türkiye'nin yurt dışından süte ihtiyacı yok" - "ABD'den süt ithal edileceğine yönelik iddialarla ilgili durum şu, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler arasındaki karşılıklılık gereği, veteriner sertifikalarının güncellenmesine dair bir çalışma. Bu karşılıklı veteriner sertifikalarının güncellenmesi Dünya Ticaret Örgütüne üye her ülkeyle olan, yapmanız gereken bir gereklilik"

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'nin ABD'den süt ithal edeceği iddialarıyla ilgili, "Dünyada 812 milyon ton süt üretiliyor. Türkiye 20,7 milyon ton süt üretimiyle zaten dünyanın 8. büyük üreticisi. Bu nedenle Türkiye'nin yurt dışından süte ihtiyacı yok." dedi.

Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SETBİR Yönetim Kurulu olarak geçen hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, hem tebrik etmek hem de halihazırda sektördeki gelişmeleri ve çözüm önerilerini arz etmek için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ziyarette güncel çiğ süt fiyatlarını konuştuklarını belirten Tezel, "Malum bugün geldiğimiz noktada ağustos ayında bir fiyat artışı yapılmış olmasına rağmen talep var. Üreticilerimizin taleplerini birlik olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tezel, sürdürülebilir bir çiğ süt fiyatı istikrarına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İstikrar demek değişmeyen bir süt fiyatı değil. İstikrar bir formül üzerine dayandırılmış bir model. Bu model üzerinden de gerek bakanlığımızın desteklemeleri gerekse piyasanın arz talep koşullarıyla kendi düzenini kuran bir fiyatlama modeli. Bir litre süt ile 1,3 kilogram yem alınabilecek parite, karşılıklı değere esas." diye konuştu.

Böylece üreticilerin önünü görebileceğini, süt fiyatı istikrarının sağlanmasıyla hayvancılığa yatırım yapılabileceğini dile getiren Tezel, bu durumun ülkedeki süt ve et üretimine olumlu etki edeceğini belirtti.

- Türkiye'nin ABD'den süt ithal edeceği iddiaları

Tezel, Türkiye'nin ABD'den süt ithal edeceği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada 812 milyon ton süt üretiliyor. Türkiye 20,7 milyon ton süt üretimiyle dünyanın 8. büyük üreticisi. Bu nedenle Türkiye'nin yurt dışından süte ihtiyacı yok. Üyesi olmasak da 165 milyon tonluk yıllık üretimi bulunan AB'nin de 3'üncü büyük üreticisiyiz. ABD'den süt ithal edileceğine yönelik iddialarla ilgili durum şu, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler arasındaki karşılıklılık gereği, veteriner sertifikalarının güncellenmesine dair bir çalışma. Bu karşılıklı veteriner sertifikalarının güncellenmesi Dünya Ticaret Örgütüne üye her ülkeyle olan, yapmanız gereken bir gereklilik. Bunu bazı çevreler farklı yorumlayarak süt ithalatı yapılacağıyla ilgili iddialar ortaya attılar. Karşılıklı standartların belirlenmiş olması, veteriner sertifikalarının güncellenmiş olması yarın gidip ABD'den ithalat yapacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada yanlış bir yorum var."

Tezel, süt arz ve talebiyle ilgili sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Üretmiş olduğumuz 20,7 milyon ton sütün yüzde 50'sini kayıt altında üretiyoruz. Sanayi işletmeleri de bakanlığımızın kontrolünde." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa SETBİR Tarık Tezel

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