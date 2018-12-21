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"Türkiye'siz global güç olunmaz"

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Avrupa ülkeleri ve global güç olma arzusu taşıyanlar, Türkiye'siz global güç olamayacaklarının farkına vardı" - "Bundan dolayı Türkiye algısında ve ilişkilerde rüzgar bizden tarafa dönmeye başladı. Bunun sonuçlarını 2019'da pozitif anlamda göreceğiz"

MEHTAP YILMAZ/ERDAL ÇELİKEL - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Avrupa ülkeleri ve global güç olma arzusu taşıyanların Türkiye'siz global güç olamayacaklarının farkına vardıklarını belirterek, "Bundan dolayı Türkiye algısında ve ilişkilerde rüzgar bizden tarafa dönmeye başladı. Bunun sonuçlarını 2019'da pozitif anlamda göreceğiz." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, gerek yurt dışında gerek içinde 2013 yılının öncesinden itibaren Türkiye karşıtı ciddi bir dezenformasyon faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Buna bağlı olarak söz konusu dönemden itibaren Türkiye'nin finansman kaynağı bulmakta ve yatırımcı çekmekte zorlandığını savunan Özdebir, "Bunun yansımasını faizlerde, kurda, CDS puanlarında görmeye başladık." diye konuştu.

Özdebir, söz konusu gelişmelerin bu yıl zirveye çıktığına işaret ederek, "Bunun pik noktasını aştığımız kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

2018 yılının bu nedenlerle sıkıntılı geçtiğine dikkati çeken Özdebir, sadece ekonomik anlamda değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde de birtakım sancılar olduğunu dile getirdi.

Özdebir, bölgedeki olayların da Türkiye'yi etkilediğini belirterek, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ülke açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

2019'da, bu yıl yaşanan gelişmelerin hesabının görüleceğini söyleyen Özdebir, şöyle devam etti:

"Bunun ilk işareti, Fırat'ın doğusundaki operasyonla ilgili ABD'den gelen, birbiriyle tutarsız açıklamaların olması. ABD Başkanı bir şey söylerken, ikinci bir ABD olan CENTCOM, teröristlerle ortaya çıkıyor. Gelecek yılı, bu gibi çelişkilerin sonuca gidebileceği bir yıl olarak görüyorum."

- "Kaşıkçı olayında Türkiye'nin başına çorap örülmek istendi"

Özdebir, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinerek, bu olayla Türkiye'nin başına "çorap örülmek" istenildiğini dile getirdi.

Kaşıkçı'nın herhangi biri olmadığına, köklü bir aileden geldiğine dikkati çeken Özdebir, "Kendisi Suudi rejiminin yaptığı haksızlıkları tasvip etmeyen birisiydi. Suudi Arabistan'ın kendi halkı dışında, bölge halkına yaptığı bir zulüm de var." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Avrupa ülkeleri ve global güç olma arzusu güdenlerin Türkiye'siz global güç olamayacaklarının farkına vardıklarını vurgulayarak, "Bundan dolayı Türkiye algısında ve ilişkilerde rüzgar bizden tarafa dönmeye başladı. Bunun sonuçlarını 2019'da pozitif anlamda göreceğiz." dedi.

- "Sanayi ve üretim gündemin merkezinde olmalı"

Gelecek yıla ilişkin ekonomik beklentilerini de dile getiren Özdebir, Türkiye'nin uzun zamandır sanayiyi ihmal ettiğini ve bunun doğal sonucu olarak cari açık verdiğini belirtti. Özdebir, katma değeri yüksek ürün üretebilecek sanayi kesimine ilgi gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Özdebir, "Hala elle tutulur fazla bir şey yok. Bizim, sanayi ve üretimi gündemin merkezine koymamız lazım. Bunu yapmadığımız takdirde cari açıktan kurtulmamız mümkün değil. İnşaat ve hizmet sektörleriyle bir yere varabilmemiz çok mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Son dönemde firmaların birbirine olan güveninin de sarsıldığını ifade eden Özdebir, bugün iyi olan bir firmanın 3 gün sonra konkordato ilan ettiğini anlattı.

Özdebir, bu nedenle firmaların birbirlerine borç vermekten kaçındığını, bankaların da şirketlere yeni kredi açmadıklarını bildirdi.

Ekonomi yönetiminin söz konusu problemlere odaklanmasının önem taşıdığını vurgulayan Özdebir, "Burada hemen yapılabilecek şeylerden biri ticari kredi kartlarının yaygınlaştırılması, limitlerinin artırılması ve kullanımının kolaylaştırılmasıdır." dedi.

Özdebir, kredi kartı denilince sadece tüketimde ya da patronun özel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan bir aracın anlaşıldığına dikkati çekerek, "Bugün gelişen teknolojiye bağlı olarak bankalarımız, kredi kartlarını sektörler bazında limitleyebilirler. Bu işi hızlandırmamız lazım. Aksi taktirde en sağlam firmalar bile çarklarını çeviremezler." diye konuştu.

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Ankara Sanayi Odası Cemal Kaşıkçı global güç Nurettin Özdebir

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