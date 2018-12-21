"Türkiye'siz global güç olunmaz"

MEHTAP YILMAZ/ERDAL ÇELİKEL - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Avrupa ülkeleri ve global güç olma arzusu taşıyanların Türkiye'siz global güç olamayacaklarının farkına vardıklarını belirterek, "Bundan dolayı Türkiye algısında ve ilişkilerde rüzgar bizden tarafa dönmeye başladı. Bunun sonuçlarını 2019'da pozitif anlamda göreceğiz." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, gerek yurt dışında gerek içinde 2013 yılının öncesinden itibaren Türkiye karşıtı ciddi bir dezenformasyon faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Buna bağlı olarak söz konusu dönemden itibaren Türkiye'nin finansman kaynağı bulmakta ve yatırımcı çekmekte zorlandığını savunan Özdebir, "Bunun yansımasını faizlerde, kurda, CDS puanlarında görmeye başladık." diye konuştu.

Özdebir, söz konusu gelişmelerin bu yıl zirveye çıktığına işaret ederek, "Bunun pik noktasını aştığımız kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

2018 yılının bu nedenlerle sıkıntılı geçtiğine dikkati çeken Özdebir, sadece ekonomik anlamda değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde de birtakım sancılar olduğunu dile getirdi.