FİNANS

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE turizmindeki 2018 yılı için '40 milyon ziyaretçi' hedefi, ilk 10 ayda aşıldı. Ülkede, yurt dışında oturanlarla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE turizmindeki 2018 yılı için '40 milyon ziyaretçi' hedefi, ilk 10 ayda aşıldı. Ülkede, yurt dışında oturanlarla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır giriş- çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'de ilk 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 22,43'lük artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 9 aylık verilerine göre, yurt dışında oturan 5 milyon 217 bin 193 kişiyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı, geçen ay itibarıyla 41 milyonu aştı.
EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN
En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise ilk 10 ayda, yüzde 16,09'luk artışla Rusya Federasyonu 1'inci sırada, yüzde 11,68'lik artışla Almanya 2'nci sırada, yüzde 6,07'lik artışla İngiltere 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi.
Rusya Federasyonu'ndan 5 milyon 724 bin 672, Almanya'dan 4 milyon 155 bin 646, İngiltere'den ise 2 milyon 158 bin 304 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.
EKİMDE ARTIŞ YÜZDE 25,48
Türkiye'ye Ekim 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 25,48'lik artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu. Rusya Federasyonu, Ekim 2018 döneminde de yüzde 16,09'luk artış ve 604 bin 73 yabancı ziyaretçi sayısıyla 1'inci olurken, yüzde 15,70'lik artış ve 589 bin 626 yabancı ziyaretçi sayısıyla Almanya 2'nci, yüzde 7,04'lük artış ve 264 bin 217 yabancı ziyaretçi sayısıyla İngiltere 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyorKonaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor
Patates üreticisine yağmur engeliPatates üreticisine yağmur engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Patates üreticisine yağmur engeli

Patates üreticisine yağmur engeli

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.