FİNANS

Türkiye'ye 10 ayda gelen turist sayısı 35 milyon 500 bine yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43 artış ile 35 milyon 571 bin 419 oldu.En çok turistin geldiği kent ise  12 milyon ile Antalya oldu.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Kasım (DHA)-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43 artış ile 35 milyon 571 bin 419 oldu.En çok turistin geldiği kent ise 12 milyon ile Antalya oldu. En çok gelenler ise 5 milyon 724 bin turist ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu.
İRANLI TURİST SAYISI DÜŞTÜ

İranlı turist sayısı ise 10 ayda ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi ve yurt dışı çıkış harcı nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,55 azalarak 1 milyon 788 bin 901'e düştü. Çinli turist sayısı ise yüzde 76 artış ile 340 bin 381'e yükseldi.

DÜĞÜN TURİZMİ HİNTLİ TURİST SAYISINI ARTIRDI

Düğün turizmi için gelişleri ile dikkat çeken Hindistan vatandaşların gelişleri yüzde 77 artış ile 121 bin, Lübnanlılar ise yüzde 39 artış ile 284 bin 762'ye yükseldi. Iraklı vatandaşların gelişlerinde ise bir milyon sınırı geçildi.Yüzde 30,94 artış ile 1 milyon 8 bin 300 Iraklı Türkiye'ye geldi.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

2018 yılı Ocak - Ekim döneminde Türkiye'ye gelen en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde16,09 (5 milyon 724 bin 672) ile birinci, Almanya yüzde 11,68 (4 milyon 155 bin 646) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 6,07 (2 milyon 158 304) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi ise 1 milyon 968 bin 262 ile Bulgaristan ve 153 bin ile 1 milyon 792 bin 478 ile Gürcistan izledi.

EN ÇOK ANTALYA'YA GELDİLER

Yabancı ziyaretçilerin 326 bin 709'u günübirlikçilerden meydana geldi.Ocak-Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-Antalya yüzde 33,76 (12milyon 8 bin 939 )

2-İstanbul yüzde 31,88 (11 milyon 340 bin 81 )

3-Edirne yüzde 9,13 (3 milyon 249 bin 373 )

4-Muğla yüzde 7,60 (2 milyon 702 bin 403 )

5-Artvin yüzde 5,81 (2 milyon 65 bin 403 )

EKİM AYINDA 3.7 MİLYON TURİST GELDİ

2018 yılı Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu.Yabancı ziyaretçinin 48 bin 989'u günübirlikçilerden oluştu.Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-Antalya yüzde 36,19 (1milyon 359 bin 212 )

2-İstanbul yüzde 32,75 ( 1 milyon 230 bin 70 )

3-Edirne yüzde 9,12 ( 342 bin 431 )

4-Muğla yüzde 6,93 ( 260 bin 246 )

5-Artvin yüzde 4,53 ( 169 bin 997 )

LATİN AMERİKA'DAN GELİŞLER DE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Türkiye'ye Latin Amerika ülkelerinden gelişlerde de artış tüm hızıyla devam etti. 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 219 bin turist Türkiye'ye geldi.Arjantinli 63 bin 842, Brezilyalı 65 bin 796, Kolombiyalı 46 bin 516 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

PARTNER'Aldatıldım ama yıkılmadım''Aldatıldım ama yıkılmadım'
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yokBakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok
Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldiTürkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Patates üreticisine yağmur engeli

Patates üreticisine yağmur engeli

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.