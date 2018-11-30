Türkiye'ye 10 ayda gelen turist sayısı 35 milyon 500 bine yükseldi

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Kasım (DHA)-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43 artış ile 35 milyon 571 bin 419 oldu.En çok turistin geldiği kent ise 12 milyon ile Antalya oldu. En çok gelenler ise 5 milyon 724 bin turist ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu.

İRANLI TURİST SAYISI DÜŞTÜ

İranlı turist sayısı ise 10 ayda ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi ve yurt dışı çıkış harcı nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,55 azalarak 1 milyon 788 bin 901'e düştü. Çinli turist sayısı ise yüzde 76 artış ile 340 bin 381'e yükseldi.

DÜĞÜN TURİZMİ HİNTLİ TURİST SAYISINI ARTIRDI

Düğün turizmi için gelişleri ile dikkat çeken Hindistan vatandaşların gelişleri yüzde 77 artış ile 121 bin, Lübnanlılar ise yüzde 39 artış ile 284 bin 762'ye yükseldi. Iraklı vatandaşların gelişlerinde ise bir milyon sınırı geçildi.Yüzde 30,94 artış ile 1 milyon 8 bin 300 Iraklı Türkiye'ye geldi.