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Türkiye'ye 180 ülkeden ziyaretçi geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan 10 ülkeden biri olan Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 180 ülkeden 7,8 milyon kişi geldi - İran, Almanya, Gürcistan, Bulgaristan ve Rusya bu dönemde en fazla turistin geldiği ülkeler oldu - AKTOB Başkanı Yağcı: - "İngiltere, Türkiye ve Antalya için üçüncü kaynak pazar olabilir. Biz üçüncü kaynak pazarı yaratabilirsek, önümüzdeki yıllarda geliştirebilirsek, sektör dış şoklara ve krizlere karşı çok daha dayanıklı olacaktır" - "Üçüncü kaynak pazar ne demek? Türkiye için yaklaşık 4 milyon, Antalya için de 1,5 milyon bandını geçtiğimizde üçüncü bir kaynak pazarı yaratmış oluruz turist bakımından"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Dünyada en fazla ziyaret edilen 10 ülkeden biri olan Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 180 ülkeden 7,8 milyon turist geldi.

AA muhabirinin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yaptığı derlemeye göre, ocak-nisan döneminde Türkiye'yi Almanya'dan Rusya'ya, Cezayir'den Fas'a, Çin'den İran, Irak, Hindistan, Kanada ve Japonya'ya kadar 180 ülkeden yaklaşık 7,8 milyon kişi ziyaret etti.

En fazla ziyaretçinin geldiği ülkelere bakıldığında ilk sırayı 858 bin 17 kişi ile İran aldı. Bu ülkeyi 671 bin 665 kişi ile Almanya, 651 bin 228 kişi ile Gürcistan, 579 bin 644 kişi ile Bulgaristan, 524 bin 369 kişi ile de Rusya takip etti.

Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan, Ukrayna'dan da yılın 4 ayında 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Cezayir, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Ürdün, Endonezya, Avusturya, Belçika, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Makedonya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve ABD'den de ocak-nisan döneminde 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

- Üçüncü kaynak pazar

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'yi 180 ülkeden, Antalya'yı da 120 ülkeden turistin ziyaret ettiğini belirterek, bazı pazarlarda hacmin daha da artırılabileceğini söyledi.

Antalya'nın ağırladığı yabancıların yüzde 65-70'inin Rusya ve Almanya'dan geldiğine dikkati çeken Yağcı, şöyle konuştu:

"Aslında dünyadaki örneklere bakarsak İspanya'da da bu böyle. İspanya'nın 3 kaynak pazarı var İngiltere, Almanya ve Fransa. Bizim de hep ifade ettiğimiz, Türkiye'nin ve Antalya'nın üçüncü bir kaynak pazarı olması. Bu noktada hep ifade ettiğimiz gibi coğrafi yakınlıktan kaynaklı İngiltere, Türkiye ve Antalya için üçüncü kaynak pazar olabilir. Biz üçüncü kaynak pazarı yaratabilirsek, önümüzdeki yıllarda geliştirebilirsek, sektör dış şoklara ve krizlere karşı çok daha dayanıklı olacaktır. Türkiye'nin coğrafi yapısı ve jeopolitik konumu üçüncü kaynak pazarı oluşturabilecek yapıya sahip. Üçüncü kaynak pazar aynı anda iki ülke de olabilir. Dolayısıyla biz bu yönde çalışmalarımızı artırırsak belki önümüzdeki 5 sene içinde üçüncü bir kaynak pazarı yaratabiliriz. Üçüncü kaynak pazar ne demek? Türkiye için yaklaşık 4 milyon, Antalya için de 1,5 milyon bandını geçtiğimizde üçüncü bir kaynak pazarı yaratmış oluruz turist bakımından."

Coğrafi yakınlığı ve nüfusuna bakıldığında İran'ın da üçüncü kaynak pazar olabileceğini dile getiren Yağcı, "Fakat ülkenin turizme bakışı, politik uygulaması kaynak pazarın oluşmasını engelliyor. İran ile uçuş sorunu çözüldüğü anda üçüncü kaynak pazar olabilecek ülkelerin başında İran geliyor. Biliyorsunuz Nevruz döneminde Antalya'ya çok ciddi bir talep oluyor. Otellerimiz İranlı misafirlerimizi memnun edebilecek düzeyde." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı turizm turizmde çeşitlilik

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