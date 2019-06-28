Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı

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Gökhan Artan / İstanbul, 28 Haziran (DHA)- Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 5 ayında yüzde 11,3 artışla 12,7 milyona yükselirken, en çok gelenler ise 1,6 milyon ile Rus vatandaşlarından oluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522'ye yükseldiğini duyurdu. Yabancıların 121 bin 616'sı (yüzde 0.95) günübirlikçilerden oluştu.Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9,35 oranında artış göstererek 4 milyon 22 bin 254 oldu.

İlk sırada Ruslar yer aldı

2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,12 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 9,51 artışla 1 milyon 213 bin 857 ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,70 artışla 982 bin 717 ile üçüncü sırada yer aldı.Listenin ön sıralarında 982 bin 717 ile Bulgaristan, 700 bin 711 ile İran ve 697 bin ile Gürcistan yer aldı.