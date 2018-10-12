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Türkiye'ye 8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım girdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: - "Ağustos ayı itibarıyla ülkemize 7 milyar dolar doğrudan yatırım girdi. Bu, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz" - "Önümüzdeki süreçte yabancı yatırımlar adına Türkiye'yi çok daha parlak bir süreç bekliyor. Verilen destek ve teşvik çalışmalarının pozitif yansımaları çok daha kısa zamanda alınacak" - "Türkiye olarak, yatırım ortamının cazibesini koruyacak adımları atmaya devam ettiğimiz, reform süreçlerine, yapısal değişikliklere, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiğimiz sürece siyasi ilişkiler ne olursa olsun ülkemize yatırım çekmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'ye 7 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girdiğini, bunun, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı olduğunu belirterek, 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz üzerinde kapatacaklarını düşündüklerini bildirdi.

Ermut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveninin devam ettiğini vurgulayarak, yatırımcıların, bir ülkedeki yatırım ortamının iyiliği ya da kötülüğüne bakarak o ülkede yatırım kararı aldığını söyledi.

Türkiye'nin yatırımcılar için hala cazip bir ülke olduğunu ifade eden Ermut, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı itibarıyla baktığımızda, ülkemize 7 milyar dolara yakın yatırım girdi. Bu, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. Ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, geçen seneye göre bir düşüş olmaması önemli fakat ülkemizin potansiyelinin doğrudan yatırımlar adına çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla daha fazla yatırım çekiyor olmamız lazım. 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz.

Türkiye olarak potansiyelimiz çok daha fazla. Pozitif olan şu; geçen seneye göre bir düşüş yaşamıyoruz, tam tersine 2018'i artışla kapatıyor olacağız. Şu an alınan yapısal önlemlerin de pozitif etkilerini son çeyrekte ve önümüzdeki senenin ilk yarısında görmeye başlayacağımızı düşünürsek, doğrudan yatırımlar anlamında pozitif bir yıla gireceğiz. Bu seneyi de son çeyreği itibarıyla 2017'ye göre daha iyi kapatacağız."

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- "Türkiye'nin sıkıntılı süreçlerden geçmesi, Türkiye algısını değiştirmedi"

Arda Ermut, yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçmesinin, yabancı yatırımcının gözünde Türkiye algısını değiştirmediğini belirterek, ideal politik ilişkilerin, pozitif olarak her zaman yatırımlara yansıyacağını söyledi.

Ermut, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcıların öncelikleri; kendi rakamları, gerçekler ve yatırım ortamı ile ilgili rakamlardır. Politik gelişmelerden yatırımcıların etkilenmesi, diğer bazı alanlara göre daha sınırlı... Özellikle Türkiye olarak, yatırım ortamının cazibesini koruyacak adımları atmaya devam ettiğimiz, reform süreçlerimizi, yapısal değişiklikleri, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiğimiz sürece siyasi ilişkiler ne olursa olsun ülkemize yatırım çekmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde politik gelişmelerin, pozitif yansımaları olur. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanımızın ABD ve Almanya'ya ziyaretleri oldu. Orada özellikle ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğini gözlemlemiş olduk. Almanya'da yine, Alman yatırımcıların yuvarlak masa toplantımıza ilgisini gördüğümüzde, birebir görüşmelere baktığımızda, Almanya ile ilişkilerin, yine ekonomik anlamda ve yatırımcıların ilgisi anlamında devam ettiğini gördük."

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- "Türkiye, yatırımcıların ilgisini çekmeye her zaman devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Türkiye'nin, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye her zaman devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin bu anlamda yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

Ermut, önümüzdeki süreçte yabancı yatırımlar adına Türkiye'yi çok daha parlak bir sürecin beklediğini, verilen destek ve teşvik çalışmalarının pozitif yansımalarının çok daha kısa zamanda alınacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut uluslararası yatırımcı

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