FİNANS

"Türkiye'ye büyük hayranlık duyuyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore: - "Türkiye'ye büyük hayranlık duyuyoruz. Türk iş adamları her alanda proaktif şekilde çalışıyor ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar" - "Türk firmalarını Burkina Faso'da iş ve yatırım anlamında pek çok fırsat bekliyor" - DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor" - Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve Zanaat Bakanı Harouna Kabore: - "Türkiye, en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz 9. ülke konumunda"

İSTANBUL (AA) - Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Türkiye'ye büyük hayranlık duyduklarını ifade ederek, "Türk iş adamları her alanda proaktif şekilde çalışıyor ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Burkina Faso İş Forumu'nda konuşan Kabore, Burkina Faso'da özellikle pamuk alanında büyük atılımlar olduğunu, kendilerinin de Türkiye ve Türk iş adamları seviyesine ulaşmak istediğini söyledi.

Kabore, "İki ülke arasında iyi bir iş birliği ancak birbirimizi iyi tanımakla mümkün. Dolayısıyla bugün burada olmamız da Türkiye ile ilişkilerimizin devlet düzeyinde güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Türk firmalarını Burkina Faso'da iş ve yatırım anlamında pek çok fırsatın beklediğini ifade eden Kabore, toplu konutların inşası ve yerel ürünlerin dönüşümü gibi birçok alanda iş ortaklıklarına imza atabileceklerini kaydetti.

Kabore, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye büyük hayranlık duyuyoruz. Türk iş adamları her alanda proaktif şekilde çalışıyor ve sürekli gelişiyorlar. Bugünkü iş forumu kapsamında gerçekleştirilecek B2B iş görüşmelerinden en iyi şekilde istifade edeceğimizi düşünüyoruz. Burkina Faso olarak ekonomi ve ticaret alanlarında her zaman Türk iş insanlarının yanında olacağız ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Bankacılık ve finans anlamında son derece güvenilir ve köklü bir geçmişe sahibiz. Yatırımcıların ödeme ve finansmana erişim hususlarındaki tüm hassasiyetlerini gözeterek çalışıyoruz. Yakın dönemde Türkiye ile iş birliğimizin gelişmesi adına karşılıklı adımlar atmaya devam edeceğiz."

- "Bu dostluğun yansımalarını ekonomik ilişkilerimizde de görmemiz mümkün"

DEİK Başkanı Nail Olpak da yatırımcı dostu bir ülke ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Türkiye ve DEİK olarak Afrika'nın 54 ülkesinin 45'inde iş konseyi olan bir organizasyon olarak, bu ticaret bizim için yeterli değil ama aynı zamanda sunulmuş olan imkanlar, teşvikler, vergi avantajları, hepsini birlikte değerlendirdiğimizde orta ve uzun vadede iş adamlarımız için önemli fırsatlar içerdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Dostluklarının uzun yıllara dayandığını dile getiren Olpak, "Bu dostluk, eş zamanlı olarak hayata geçirilen Türkiye'nin 'Afrika Açılımı' ile daha fazla derinleşti. Bu dostluğun yansımalarını her alanda, özellikle ekonomik ilişkilerimizde de görmemiz mümkün." dedi.

DEİK Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ise iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.

- "Yakında iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasına da imza atılacak"

Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve Zanaat Bakanı Harouna Kabore, Türk ve Burkina Fasolu iş adamlarının, bu iş forumunu iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için özellikle istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça üst düzeyde ve Türkiye, ithalat ve ihracat adına Burkina Faso için önemli bir merkez. 2017 itibarıyla Türkiye'den 60 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirdik. Türkiye, en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz 9. ülke konumunda. Burkina Faso ithalatının yüzde 30'unu Türkiye oluşturuyor. İşlenmemiş pamuk alanında Türk iş adamlarının yatırımları Burkina Faso'da büyük bir istihdam yaratıyor. Burkina Faso'da KOBİ'lerin de kolayca iş yapabilmesi için yeni yapısal düzenlemeler yapıldı. Yakında iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasına da imza atılacak. Karşılıklı kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde hep birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz. Yakın zamanda yatırım ofisimizle birlikte Burkina Faso'da Türk iş adamlarını ağırlayacağımız bir iş forumu planlıyoruz. Türk Hava Yolları'nın şu anda haftada 4 uçuşu var. Türk insanı, ülkemizi ziyaret ettikçe uçuş sayısının da artacağına eminiz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

- "Ticaret hacmi 50 milyon dolardan 90 milyon dolara ulaştı"

Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo, ülkede gerçekleştirdikleri reformlar sayesinde iş dünyasının faaliyetleri ve yerli-yabancı yatırımları koruduklarını belirterek, Burkina Faso'nun Türkiye ile çok dinamik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Savadogo, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılındaki 50 milyon dolardan şu anda 90 milyon dolara ulaştı. Türkiye, Burkina Faso'nun 9. en büyük tedarikçisi. İnşaat ve yapı malzemeleri başı çekiyor. İki ülke arasındaki potansiyele bakıldığında, işlenmemiş pamuk ihracatı da üst düzeyde. Ülkemizin konumu Afrika’nın merkezinde." dedi.

Dış ticaretin teşvik edilmesi adına firmalara uluslararası arenada destek olduklarını ifade eden Savadogo, "2011 yılından itibaren başlattığımız politika ile yola devam ediyoruz. 12 Haziran'da Ruanda'da gerçekleştirilecek Afrika Ticaret Zirvesi yüzlerce potansiyel yatırımcıyı bir araya getirecek. Bu etkinlikte Türk firmaları açısından somut adımların atılacağına inanıyor ve Türk yatırımcılar Burkina Faso'ya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattıTrafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı
Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdiYabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Yeni uygulama başladı!

Yeni uygulama başladı!

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.