FİNANS

Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: - "Rusya pazarında yüzde 5 ile 10 bandında bir artış yakalayabilir, gelirimizi de artırabilirsek çok başarılı bir sezon olur bizim için"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye ile Rusya arasında 2019 yılının "Turizm ve Kültür Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ülkeye gelecek Rus turist sayısının yüzde 10 artması bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla güzel bir kış sezonu geçirdiklerini söyledi.

Turizmciler için kış aylarında Almanya'nın önemli pazarların başında geldiğini belirten Yağcı, bu pazarda büyüme evresine girildiğini ifade etti. Yağcı, büyümenin gelecek kış da devam etmesi halinde geçmiş yıllarda elde edilen başarının üzerine çıkılacağını, bu durumun turizmin 12 aya yayılmasında etkili olacağını dile getirdi.

Son dönemlerde kış turizminde Rusya'nın da söz sahibi olduğunu söyleyen Yağcı, geçen sene Rusya pazarında çok ciddi bir artış yaşandığını bildirdi.

Türkiye ve Antalya'ya geçen yıl en fazla turist gönderen ülkenin Rusya olduğunu belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyon, Antalya'ya 4 milyon 800 bin kişi geldi. Türkiye ile Rusya arasında bu yılın turizm yılı ilan edilmesinin mutlaka halk bazında da çok ciddi pozitif etkisi olacaktır. Turist anlamında Rusya pazarında yüzde 5 ile 10 bandında bir artış yakalayabilir, gelirimizi de artırabilirsek başarılı bir sezon olur bizim için."

- "Yüksek harcama yapacak turist bekliyoruz"

Yağcı, geçen yıl turist sayısında elde edilen artışın gelirde yakalanamadığını, bu nedenle gelir odaklı çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

2016-2017 döneminde hem turist sayısı hem de gelir bakımından yüzde 50 düşüş yaşandığını belirten Yağcı, şunları söyledi:

"Türkiye olarak şu anda onun iyileşme sürecini yaşıyoruz. 2017 yılında iyileşme süreci başladı, geçen yıl devam etti. Turist rakamlarında en iyi yılımızı geçen sene yakaladık ama fiyatlar noktasında henüz istediğimiz noktada değiliz. Büyük ihtimalle 2019 ve 2020 yılında, gelirlerimizin en iyi olduğu 2014 seviyesini geçip çok daha başarılı bir sezon yaşayacağız. Talep artınca fiyatlarımız da artacaktır."

Erkan Yağcı, Türkiye'de 4 bin turizm tesisi bulunduğunu dile getirerek, "Her bütçeye, her ekonomik kesime uygun ürünlerimiz var. Dolayısıyla yüksek gelir grubuna haiz kesimin Türkiye'ye tatile gelmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Turizmde hareketliliğin başladığını, bazı otellerde doluluk oranının yüzde 70'lere ulaştığını anlatan Yağcı, özellikle Paskalya Bayramı dolayısıyla bu ayın sonunda ciddi bir hareketlilik beklediklerini bildirdi.

- İç pazara çağrı

Yağcı, hemen hemen tüm pazarlarda çift haneli bir büyümenin yakalanacağını, iç pazarda da sezonun hareketlendiğini aktardı.

Tatil planı yapan vatandaşlara seslenen Yağcı, "Yüksek doluluklar öngörüyoruz. Erken rezervasyonun son dönemindeyiz. Erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz." dedi.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği almanya Erkan Yağcı rusya turizm

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