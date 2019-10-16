FİNANS

Türkiye'ye gelen Macar turist sayısı arttı, 9 ayda ticaret hacmi de 1.6 milyar doları geçti

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Macaristan arasındaki iyi ilişkiler, Türkiye'ye gelen Macar turist sayısının bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bine yükselmesine yol açtı.İki ülke arasındaki ticaret hacmi de bu yılın 9 ayında 1.6 milyar doları geçti.

Gökhan ARTAN- /İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE ile Macaristan arasındaki iyi ilişkiler, Türkiye'ye gelen Macar turist sayısının bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bine yükselmesine yol açtı.İki ülke arasındaki ticaret hacmi de bu yılın 9 ayında 1.6 milyar doları geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin(TİM) verilerine göre Macaristan'a en çok ihracat 301 milyon 751 bin dolar ile otomotiv endüstrisinde yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye gelişlerinde artış yaşınıyor. Bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bin Macar turist Türkiye'yi ziyaret etti. 8 ayda İstanbul'a gelen Macar turist sayısı da artarak 27 bine yükseldi. Turizm verileri dışında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 9 ayda 1.6 milyar doları geçti.

8 AYDA 794 MİLYON DOLAR İHRACAT

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında 2 milyar 133 milyon dolar, 2017 yılında 2 milyar 593 milyon dolar, 2018 yılında ise 2 milyar 551 milyon dolar olurken, Macaristan’a yönelik ihracatın yüzde 97,5’ini sanayi ürünleri, yüzde 2,5’ini ise tarım ürünleri oluşturdu.İhracatta olduğu gibi, Macaristan’dan yapılan ithalatta da sanayi ürünlerinin payı yüksek oldu.Bu yılın ocak-ağustos döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 1 milyar 588 milyon dolar oldu. Türkiye, 794 milyon dolar ihracat, 794 milyon dolar da ithalat gerçekleşti.

TİM VERİLERİNE GÖRE MACARİSTAN'A YAPILAN İHRACAT(OCAK-EYLÜL)

Çelik: 20 milyon 508 bin dolar

Çimento Cam Seramik ve Toprak Üürünleri:7 milyon 762 bin dolar

Demir ve Demir Dışı Metaller:80 milyon 294 bin dolar

Deri ve Deri Mamülleri:3 milyon 988 bin dolar

Diğer Sanayi Ürünleri:919 bin dolar

Elektrik Elektronik:66 milyon 524 bin dolar

Fındık ve Mamülleri:774 bin dolar

Gemi ve Yat:88 bin dolar

Halı:8 milyon 80 bin dolar

Hazırgiyim ve Konfeksiyon:87 milyon 280 bin dolar

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri:7 milyon 414 bin dolar

İklimlendirme Sanayi:50 milyon 680 bin dolar

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri:56 milyon 443 bin dolar

Kuru Meyve ve Mamulleri:1 millon 404 bin dolar

Madencilik Ürünleri:3 milyon 527 bin dolar

Makine ve Aksamları:48 milyon 351 bin dolar

Meyve ve Sebze Mamulleri:1 milyon 173 bin dolar

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri:10 milyon 505 bin dolar

Mücevher:4 milyon 83 bin dolar

Otomotiv Endüstrisi:301 milyon 751 bin dolar

Savunma ve Havacılık Sanayi:741 bin dolar

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller:517 bin dolar

Süs Bitkileri ve Mamulleri:280 bin dolar

Tekstil ve Hammaddeleri:52 milyon 766 bin dolar

Tütün:838 bin dolar

Yaş Meyve ve Sebze:5 milyon 44 bin dolar

Zeytin ve Zeytinyağı:127 bin dolar

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