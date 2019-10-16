Türkiye'ye gelen Macar turist sayısı arttı, 9 ayda ticaret hacmi de 1.6 milyar doları geçti

Gökhan ARTAN- /İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE ile Macaristan arasındaki iyi ilişkiler, Türkiye'ye gelen Macar turist sayısının bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bine yükselmesine yol açtı.İki ülke arasındaki ticaret hacmi de bu yılın 9 ayında 1.6 milyar doları geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin(TİM) verilerine göre Macaristan'a en çok ihracat 301 milyon 751 bin dolar ile otomotiv endüstrisinde yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye gelişlerinde artış yaşınıyor. Bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bin Macar turist Türkiye'yi ziyaret etti. 8 ayda İstanbul'a gelen Macar turist sayısı da artarak 27 bine yükseldi. Turizm verileri dışında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 9 ayda 1.6 milyar doları geçti.

8 AYDA 794 MİLYON DOLAR İHRACAT

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında 2 milyar 133 milyon dolar, 2017 yılında 2 milyar 593 milyon dolar, 2018 yılında ise 2 milyar 551 milyon dolar olurken, Macaristan’a yönelik ihracatın yüzde 97,5’ini sanayi ürünleri, yüzde 2,5’ini ise tarım ürünleri oluşturdu.İhracatta olduğu gibi, Macaristan’dan yapılan ithalatta da sanayi ürünlerinin payı yüksek oldu.Bu yılın ocak-ağustos döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 1 milyar 588 milyon dolar oldu. Türkiye, 794 milyon dolar ihracat, 794 milyon dolar da ithalat gerçekleşti.