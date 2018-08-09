Türkiye’ye giriş yapan turist sayısı yüzde 29 arttı

İSTANBUL, (DHA)- 2018’in ilk 6 ayında Türkiye’ye giriş yapan turist sayısı yüzde 29 arttarak 18 milyon 917 bin 33'e ulaştı. Böylelikle ilk 6 ayda turizm geliri yüzde 30 artış göstererek, 11,46 milyar dolara ulaştı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’ye gelen turist sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, en çok ziyaretçinin ağırlandığı ay haziran olarak belirlendi. Hazirandaki ziyaretçi sayısı 5 milyon 91 bin 469 kişiye ulaştı.

EN ÇOK TURİSTİ İSTANBUL AĞIRLADI

Raporda, Türkiye’de ilk 6 ayda en çok ziyaretçiyi ağırlayan şehirleri de belli oldu ve ilk sıraya 5 milyon 981 bin 277 kişiyle İstanbul yerleşti. İstanbul’dan sonra ilk 5’te yer alan diğer şehirler ise; 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, bir milyon 431 bin 748 kişiyle Edirne, bir milyon 143 bin 630 kişiyle Artvin, 931 bin 490 kişiyle Muğla oldu.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK RUS TURİST GELDİ