FİNANS

"Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Komite, meclis ve yönetimde görev alan arkadaşlarımız sektörlerini çok iyi bilen ve en iyi şekilde temsil edecek kişilerden oluşuyor" - "Yeni dönemde, yine Ankara'ya ve ülkemize hizmet edeceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Komite, meclis ve yönetimde görev alan arkadaşlarımız sektörlerini çok iyi bilen ve en iyi şekilde temsil edecek kişilerden oluşuyor. Yeni dönemde, yine Ankara’ya ve ülkemize hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki heyet Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'a Ankara ekonomisinin mevcut durumu hakkında bilgi veren ve bu kapsamda yaptıkları çalışmaları aktaran Baran, Odanın seçim sürecinin ardından meclis ve yönetimin önemli bir bölümünün yenilendiğine dikkati çekti.

Baran, Ankara'nın yurt dışına doğrudan uçuş sayısın artırılması başta olmak üzere, ATO'nun gündeme getirdiği konulara hükümetin verdiği destek için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ATO Başbakan Binali Yıldırım Gürsel Baran ziyaret

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