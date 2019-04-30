FİNANS

Türkiye'ye, ilk 3 ayda 5,5 milyon yabancı ziyaretçi geldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de, yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE'de, yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 6,12 artış yakalanırken, TÜİK verilerine göre, 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak- Mart 2019 dönemi sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'ye martta önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,33 artışla 2 milyon 232 bin 358 yabancı ziyaretçi geldi. Bugün açıklanan istatistiklere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye, 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi geldi. İlk çeyrekte, yine yüzde 10,9 artış ile 1 milyon 417 bin 618 yurt dışı ikameli kişi geldi. İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı, yurt dışı ikameli kişiler ve yabancı ziyaretçiler ile birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin 3 aylık turizm gelirlerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,6 artış oldu ve 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar rakamına ulaşıldı. Kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.
EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER
Bakanlığın yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre, Ocak- Mart 2019 döneminde, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu. Almanya'yı Gürcistan ve Rusya Federasyonu izledi. Türkiye'ye mart ayında ise en çok ziyaretçi 240 bin 299 ile İran'dan gelirken, 208 bin 237 ile Bulgaristan ikinci, 191 bin 692 ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Rusya Federasyonu ve Gürcistan izledi.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer aldı. Mart ayı sıralaması ise birinci İstanbul, ikinci Edirne, üçüncü Antalya, dördüncü Artvin ve beşinci Ağrı olarak gerçekleşti.

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