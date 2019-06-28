Türkiye'ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı yüzde 11,3 artarak 12 milyon 757 bine yükseldi(1)

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran (DHA)- Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522'ye yükseldiğini duyurdu.

