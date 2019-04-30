Türkiye'ye ilk çeyrekte 6,8 milyon ziyaretçi

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 859 bin 710 ziyaretçi ağırladı, 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm gelirine ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart 2019 dönemi sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye'ye mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,33 artışla 2 milyon 232 bin 358 yabancı ziyaretçi geldi.

Türkiye yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artışla 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Ocak-Mart 2019'da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 1 milyon 417 bin 618 yurt dışı ikametli vatandaş Türkiye'yi ziyaret etti.

İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikametli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu.

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde edildi. İlk 3 ayda turizm gelirlerinde yüzde 4,6 artış yakalandı. Kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.

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