"Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız"

Yılmaz, 2024 hedefleri doğrultusunda, kapasitenin her yıl değerlendirildiğini, gerektiğinde sürekli yatırımlara devam ettiklerini aktardı.

- "Türkiye pazarından çıkmayı hiç düşünmedik"

Fraport Türkiye Genel Müdürü Yılmaz, toplantı sonunda AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, 20 yıllık Türkiye pazarından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, pazardan çıkmayı hiçbir zaman düşünmediklerini söyledi.

Bundan sonraki dönem için de Türkiye pazarına inandıklarını ifade eden Yılmaz, "Biz uzun vadeli yatırımcıyız ve uzun vadeli gelişmelere bakarız. Türkiye pazarı bizi ikna etti. Geçmiş 20 yılımıza bir 20 yıl daha katmak isteriz, fırsatları kolluyoruz." dedi.

Bu çerçevede İstanbul Havalimanı'na bakışlarını da değerlendiren Yılmaz, "Her projeyi, her teklifi biz ayrı ayrı değerlendirir, sonucuna göre hareket ederiz. Mevcut durumda İstanbul ile ilgili böyle bir şey söz konusu değil ama herhangi bir teklif olması durumunda her şeyi değerlendiririz. Global bir yatırımcıyız. Her yerde fırsatları kolluyoruz." diye konuştu.