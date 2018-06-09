"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody's'in 17 Türk bankasının kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, 2004 yılı yerel seçiminde kentin muhteşem bir destan yazdığını, bunu 24 Haziran'da yapılacak seçimde de beklediğini belirtti.

Türkiye'nin çok önemli bir kararın eşiğinde olduğunu vurgulayan Zeybekci, bir gün önce ne konuştuğunu, ne dediğini bilmeyenlerle işlerinin olmadığını söyledi.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sana hiçbir şey çıkmaz. Sen TİKA'yı kapatacaksın. Ne yapacaksın, hiçbir şey ama ne kapatacaksın ne yıkacaksın, o liste var elinde vermişler ona. Çünkü TİKA senin ipini elinde tutan ki onun da iplerini tutanlar ona kurdurdu o okulları, yurt dışında o efendinin okullarındaki en büyük güç onların huzurunu kaçıran en büyük etken TİKA; Türk bayrağını 160, 170 ülkede dalgalandırıyor. Rahatsızsın tabii. Senin efendilerin rahatsız. Sende zerre miktarı şöyle iskelet olsaydı şu anda bulunduğun o yapının içinde olmazdın. Bir hafta önce ne diyordun; 'Asla olmam.' Sonra bir talimat geldi buna, direkt orada. Onun için bu millet sana dersini verecek."