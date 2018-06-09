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"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 02:15 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Moody's'in bu 17 bankanın kredi notunu düşürdüğü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı" - "Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye'nin geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde revize ettin de 5'incide bile tutturamadın. Sen nasıl uzmansın"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody's'in 17 Türk bankasının kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, 2004 yılı yerel seçiminde kentin muhteşem bir destan yazdığını, bunu 24 Haziran'da yapılacak seçimde de beklediğini belirtti.

Türkiye'nin çok önemli bir kararın eşiğinde olduğunu vurgulayan Zeybekci, bir gün önce ne konuştuğunu, ne dediğini bilmeyenlerle işlerinin olmadığını söyledi.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sana hiçbir şey çıkmaz. Sen TİKA'yı kapatacaksın. Ne yapacaksın, hiçbir şey ama ne kapatacaksın ne yıkacaksın, o liste var elinde vermişler ona. Çünkü TİKA senin ipini elinde tutan ki onun da iplerini tutanlar ona kurdurdu o okulları, yurt dışında o efendinin okullarındaki en büyük güç onların huzurunu kaçıran en büyük etken TİKA; Türk bayrağını 160, 170 ülkede dalgalandırıyor. Rahatsızsın tabii. Senin efendilerin rahatsız. Sende zerre miktarı şöyle iskelet olsaydı şu anda bulunduğun o yapının içinde olmazdın. Bir hafta önce ne diyordun; 'Asla olmam.' Sonra bir talimat geldi buna, direkt orada. Onun için bu millet sana dersini verecek."

- Moody's'in 17 Türk bankasının kredi notunu düşürmesi

Büyüme, ihracat ve istihdamda geçen yıl ortaya konulan performansı yüzde 1,5'lik cari açıkla yaptıklarını vurgulayan Zeybekci, bir süre önce "10 gün sonra TL'nin değeriyle ilgili bir rahatlamanın olacağını, sonraki süreçte de bu rahatlamanın hızlanarak devam edeceğini" söylediğini, Merkez Bankasının çok net ve çok güçlü bir karar aldığını ifade etti.

Bu karardan 2 saat sonra Moody's'in açıklama yaptığına dikkati çeken Zeybekci, "Artık tam anlamıyla istedikleri sonuçları alamıyorlar, istedikleri o dalga boyları arasındaki kar bölümünü artık tam anlamıyla alamaz hale geldiler. Moody's'in bu 17 bankanın kredi notunu düşürdüğü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı." değerlendirmesinde bulundu.

- "İşte suçüstü yakalanmak budur"

Bakan Zeybekci, derecelendirme konusunda Türkiye ile diğer ülkelere farklı muamele yapıldığını dile getirdi.

Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında kredilerle ilgili kıyaslama yapan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Not düşürdüğü bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu, kamu bankalarında yüzde 14,9; özel sektör bankalarında yüzde 15,7. Peki senin koyduğun baraj ne? 'Sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olmalı demişsin.' Türk bankaları yüzde 15'in üzerinde, iki katı kadar. İşte suçüstü yakalanmak budur. Takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 2,9 Türkiye'de. Peki diğerleri nasıl? İspanya'da bu yüzde 5,6; Rusya'da yüzde 9,5; İtalya'da yüzde 17,1; İrlanda'da yüzde 14; Yunanistan'da yüzde 36. Türkiye'de yüzde 2,9. Sen ne yaptın? 17 bankamızın kredi notunu düşürüyorsun. Bu seni suçüstü yapar çünkü sen önceden de suçüstü olmuştun zaten. 18 Temmuz'da sabah 08.30'da Türkiye'nin kredi notunu düşüren sizdiniz. Ne zaman çalıştın, ne zaman baktın, defteri kitabı hesabı ne zaman yapıverdin de hafta sonu, pazartesi günü sabah erkenden yetiştiriyorsun? Veyahut da 7 Haziran 2015 seçimleri. Yine suçüstüydü orada. İstiyor ki yine eski günler olsun, istiyor ki Türkiye yine eskisi gibi el açsın."

- "Sen nasıl uzmansın"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kriter olarak aldıkları Türkiye'de takibe düşen toplam kredilerin milli gelire oranının yüzde 1,5 olduğunu vurguladı.

Bunun inanılmaz, iyi bir rakam olduğunu belirten Zeybekci, "Bu İngiltere'de yüzde 2,5. En iyilerini veriyorum, bazı ülkeleri geçiyorum, Almanya'da yüzde 2, Hollanda'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10, Yunanistan'da yüzde 55. Onların bankalarına ekselansları henüz daha bir şey demediler. Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı. Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye'nin geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde revize ettin de 5'inci de bile tutturamadın. Sen nasıl uzmansın." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de

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Anahtar Kelimeler:
banka ekonomi ekonomi bakanı moody's nihat zeybekci

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