"Türkiye'ye şükran borçluyuz"

- Mikrokredi programı

Türkiye dahil 175 ülkede uygulanan program 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin yanı sıra Time dergisince "Dünyayı Değiştiren 10 Fikirden Biri" olarak gösterildi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında yürütülen projenin ilk yılı için 540'ını Suriyeli kadınların oluşturacağı 900 kadına 1 milyon 125 bin liralık mikrokredi sağlanması hedefleniyor.

- CARE

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), Dünya çapında yoksulluğun sonlandırılması için çalışan küresel aktörlerin başında geliyor.

Yoksulluğun en önemli sebeplerinden olan temel gıda, sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişim gibi sorunları hedef alan CARE 1945'ten beri faaliyetlerine devam ediyor.

Care, 2018'de 94 ülkede bin 33'den fazla yoksullukla savaş, kalkınma ve insani yardım projesiyle 100 milyondan fazla insana ulaştı.