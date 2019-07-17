FİNANS

"Türkiye'ye şükran borçluyuz"

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

CARE International Dünya Başkanı Michell Nunn: - "Uluslararası bir yardım kuruluşu olarak Türk hükümetinin Suriye krizinde üstlendiği liderlik ve cömertlik için hem şükran hem de destek borçluyuz. Bu yüzden birlikte yürüttüğümüz projelerle hükümetin çalışmalarını tamamlamayı umut ediyoruz"

AYSU BİÇER - Uluslararası yardım kuruluşu CARE International Başkanı Michell Nunn, Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını Türkiye'nin üstlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye insani yardımda gösterdiği liderlik için hem şükran hem de destek borçluyuz. Bu yüzden birlikte yürüttüğümüz projelerle hükümetin çalışmalarını tamamlamayı umut ediyoruz." dedi.

Nunn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında yürüttükleri projeyle, ilk olarak Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin birkaç ay önce başlamasına rağmen mikrokredi kullanan kadınların hayatında yaşanan ekonomik ve sosyal değişimin umut verici olduğunu dile getiren Nunn, "Suriyeli kadınlar aldıkları küçük kredilerle kendi işlerini kurmaya çalışıyor, konuştuğum kadınlar arasında reçel yapıp satan, kendi güzellik ürünlerini pazarlayanlar vardı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini anlatan Nunn, "Türk hükümeti projeyi hem Suriyeli ve Türk kadınlar arasında dayanışmayı sağlayacak hem de onların öz güvenlerini artırarak ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek bir fırsat olarak görüyor. " ifadesini kullandı.

Nunn, CARE olarak Türkiye'de 2013'ten beri faaliyette bulunduklarına işaret ederek, "Özellikle Suriye krizinden etkilenenlere insani yardım sağlama konusuna yoğunlaştık. CARE Türkiye halen il göç idareleri başta olmak üzere diğer kamu kurumları ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde Suriyeli sığınmacıların ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor." dedi.

Türkiye'nin, Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını üstlendiğini vurgulayan Nunn, "Türkiye'ye insani yardımda gösterdiği liderlik için hem şükran hem de destek borçluyuz. Bu yüzden birlikte yürüttüğümüz projelerle hükümetin çalışmalarını tamamlamayı umut ediyoruz." diye konuştu.

- Mikrokredi diğer illerde de uygulanabilir

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de eylül sonuna kadar yüzde 60'ı Suriyeli olmak üzere 900 ihtiyaç sahibi kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Akgül, "CARE ile yaptımız değerlendirmeler oldukça olumlu. İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmelerde Mardin, İstanbul ve Adana gibi illerde de çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirttiler. Eğer başlattığımız pilot proje başarılı olursa hükümetin yapacağı değerlendirmelerden sonra projeyi söz konusu illerde de sürdürebiliriz." dedi.

- Mikrokredi programı

Türkiye dahil 175 ülkede uygulanan program 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinin yanı sıra Time dergisince "Dünyayı Değiştiren 10 Fikirden Biri" olarak gösterildi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında yürütülen projenin ilk yılı için 540'ını Suriyeli kadınların oluşturacağı 900 kadına 1 milyon 125 bin liralık mikrokredi sağlanması hedefleniyor.

- CARE

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), Dünya çapında yoksulluğun sonlandırılması için çalışan küresel aktörlerin başında geliyor.

Yoksulluğun en önemli sebeplerinden olan temel gıda, sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişim gibi sorunları hedef alan CARE 1945'ten beri faaliyetlerine devam ediyor.

Care, 2018'de 94 ülkede bin 33'den fazla yoksullukla savaş, kalkınma ve insani yardım projesiyle 100 milyondan fazla insana ulaştı.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandıSabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı
Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttıSektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CARE Türkiye Mikrokredi suriye Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İstifa edeceğini açıkladı! İşte sebebi

İstifa edeceğini açıkladı! İşte sebebi

Dolarda gözler S-400 açıklamalarında!

Dolarda gözler S-400 açıklamalarında!

Motorin ve benzine zam geldi!

Motorin ve benzine zam geldi!

Fiyatlar el yakıyor...

Fiyatlar el yakıyor...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Mayıs’ta yıllık yüzde 14.4 arttı

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Mayıs’ta yıllık yüzde 3.7 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.