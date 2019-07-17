"Türkiye'ye şükran borçluyuz"

AYSU BİÇER - Uluslararası yardım kuruluşu CARE International Başkanı Michell Nunn, Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını Türkiye'nin üstlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye insani yardımda gösterdiği liderlik için hem şükran hem de destek borçluyuz. Bu yüzden birlikte yürüttüğümüz projelerle hükümetin çalışmalarını tamamlamayı umut ediyoruz." dedi.

Nunn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında yürüttükleri projeyle, ilk olarak Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin birkaç ay önce başlamasına rağmen mikrokredi kullanan kadınların hayatında yaşanan ekonomik ve sosyal değişimin umut verici olduğunu dile getiren Nunn, "Suriyeli kadınlar aldıkları küçük kredilerle kendi işlerini kurmaya çalışıyor, konuştuğum kadınlar arasında reçel yapıp satan, kendi güzellik ürünlerini pazarlayanlar vardı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini anlatan Nunn, "Türk hükümeti projeyi hem Suriyeli ve Türk kadınlar arasında dayanışmayı sağlayacak hem de onların öz güvenlerini artırarak ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek bir fırsat olarak görüyor. " ifadesini kullandı.