ABDULKADİR GÜNYOL - Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, ülkesindeki yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir." dedi.

Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan ve Türkiye'nin pek çok benzerlikleri bulunduğunu söyledi.

Bu benzerliklerin de etkisiyle iki ülke ilişkilerinin geliştiğini dile getiren Singh, şöyle konuştu:

"Biz benzer kültüre sahibiz. Her iki ülke de çok kültürlü ve aile merkezli kültürlere sahip. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir merkez konumunda. Hindistan da Orta Doğu ve Asya arasında merkezi bir konuma sahip. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Güneydoğu Asya'da büyümek isteyen Türk şirketleri için Hindistan çok önemli bir yer. Hindistan Türkiye'ye çelik, ham madde, yapı malzemeleri ve yazılım ihraç ederken, Türkiye daha çok altyapı projelerini üstleniyor. Hindistan'da şu anda birçok Türk şirketi metro çalışmalarında görev alıyor."