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"Türkiye'ye yönelik bir izolasyon politikası uygulanıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "Türkiye'de dövizde bir hareketlilik olduğu görülüyor. Meselenin sadece ekonomik kaynaklı olmadığını biliyoruz. Uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik bir izolasyon politikası olduğunu ve sonuçta ekonomik paritelerdeki oynaklıkların buradan kaynaklandığını elbette biliyoruz" - "Bunun herkesi ilgilendiren ve ortak milli politikayla aşılması gereken bir zorluk olduğunu görmek gerekiyor. İçerideki politik tartışmalarla geçiştirilebilecek bir konu değildir"

ENES SANSAR - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Türkiye'de dövizdeki hareketliliğin sadece ekonomik kaynaklı olmadığını belirterek, "Uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik bir izolasyon politikası olduğunu ve sonuçta ekonomik paritelerdeki oynaklıkların buradan kaynaklandığını elbette biliyoruz." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Söz konusu durumla sadece Türkiye'nin karşı karşıya olmadığını dile getiren Bostancı, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'nın, Çin'in, hemen hemen bütün ülkelerin, Amerika'nın, serbest piyasa yaklaşımıyla anlaşılamayacak, korumacı ama bunu yaparken son derece hoyrat politikalarıyla karşı karşıya olduğunu anlattı.

Son dönemdeki gelişmelere bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye yönelik destek açıklamalarının son derece önem taşıdığına işaret eden Bostancı, "Her ne kadar aradaki ilişkilere yönelik kimi zaman iniş çıkışlar olsa da Türkiye'nin yönünün ve yaklaşımının medeni dünyanın, Avrupa'nın bir parçası olmak istikametindeki stratejisiyle, vizyonuyla da son derece uyumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin bu yöndeki yaklaşımları şüphesiz kendi gerçekliklerinin de kendi politikalarının da bir parçası olan bir yaklaşım." ifadesinde bulundu.

Ekonomik paritelerdeki oynaklığın çok uzun süreli olmayacağının altını çizen Bostancı, uluslararası alanda belli bir stabilite sağlanınca aklın galip gelip bu tür yöntemlerin işe yaramadığının görüleceğini vurguladı.

- "Büyüme devam edecek"

Meselenin Türkiye'nin içinde bir iktidar çatışması gibi değerlendirilmemesi gerektiğini, siyasal tahkimlerin doğru olmadığını belirten Bostancı, "Her kim, siyasal pozisyonu ne olursa olsun, Türkiye'nin güçlü olmasına yönelik bir iddia sahibi olursa bugün Türkiye'nin yaşadığı güçlükleri yaşamak durumunda kalacaktır." diye konuştu.

Naci Bostancı, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun herkesi ilgilendiren ve ortak milli politikayla aşılması gereken bir zorluk olduğunu görmek gerekiyor. İçerideki politik tartışmalarla geçiştirilebilecek bir konu değildir. Türkiye'nin bu konuda da bu ortak dayanışmayı destekleyen bir tavrı olduğunu görüyoruz. Halk katında özellikle bu böyle. Bunları çok kıymetli değerlendiriyoruz, kesinlikle bunlar geçecektir. Türkiye'nin sağlam ekonomik temeli dünyayla bütünleşme yolundaki stratejilerine uzun soluklu bakarsanız bu iniş çıkışların ekonomide kalıcı etki bırakmayacağı bir çizgide Türkiye büyümesini devam ettirecektir."

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AK Parti grup başkanı amasya döviz ekonomi izolasyon naci bostancı politika

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