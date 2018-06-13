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"Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümetle, güçlü bir meclisle, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi 2023 hedeflerine eriştireceğiz" - "Hükümet olarak özel sektör ağırlıklı kalkınma modeline inanıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümetle, güçlü bir meclisle, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi 2023 hedeflerine eriştireceğiz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya 3. Organize Sanayi Bölgesindeki Penye Moda Entegre Tekstil AŞ'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi büyütme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak adımları atabilmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceğine dikkati çeken Tüfenkci, "Zihinsel olarak geçmişte kalanlar, hala bez, sigara, çiçek, iplik üretiminin devlet tarafından yapılması istiyor." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, hükümet olarak özel sektör ağırlıklı kalkınma modeline inandıklarına işaret ederek, "Özel sektörün gücünün üzerindeki, özellikle milli savunma sanayi yatırımlarının ise devlet ağırlıklı olarak yapılmasını teşvik ediyoruz. Vermiş olduğumuz teşviklerle özel sektör eliyle yapılmasını istiyoruz. Daha önce Malatya dördüncü bölge teşviklerinden faydalanan illerimiz arasındaydı, aldığımız kararla Malatya'yı da altıncı bölge teşvikleri içerisine aldık ve cazibe merkezleri programının içerisine koyduk." ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerindeki eksik alt yapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini dile getiren Tüfenkci, arsa tahsisi yapılması halinde yüzlerce tesisin Malatya'ya kazandırılabileceğini vurguladı. Tüfenkci, Cazibe Merkezleri Programı'nın devam ettiğinin de altını çizdi.

Bu konuda çalışmaların sürdüğünü aktan Tüfenkci, "Özellikle organize sanayi yönetiminin bu konudaki gayret ve çabaları önemli. Biz her türlü desteği verdik. Sanayi bölgelerinin iyileştirilmesi noktasında sizlerden gelen talepler doğrultusunda adımlar attık. Emlak vergilerinden alt yapı yatırımlarına kadar birçok noktada adım attık ama söyleyeceğimiz çok daha söz var. İnşallah 24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümetle, güçlü bir meclisle, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi 2023 hedeflerine eriştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz konusu tesisin temeli atıldı. Törene, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

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Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya temel atma töreni

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