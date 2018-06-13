"Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümetle, güçlü bir meclisle, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi 2023 hedeflerine eriştireceğiz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya 3. Organize Sanayi Bölgesindeki Penye Moda Entegre Tekstil AŞ'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi büyütme noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak adımları atabilmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceğine dikkati çeken Tüfenkci, "Zihinsel olarak geçmişte kalanlar, hala bez, sigara, çiçek, iplik üretiminin devlet tarafından yapılması istiyor." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, hükümet olarak özel sektör ağırlıklı kalkınma modeline inandıklarına işaret ederek, "Özel sektörün gücünün üzerindeki, özellikle milli savunma sanayi yatırımlarının ise devlet ağırlıklı olarak yapılmasını teşvik ediyoruz. Vermiş olduğumuz teşviklerle özel sektör eliyle yapılmasını istiyoruz. Daha önce Malatya dördüncü bölge teşviklerinden faydalanan illerimiz arasındaydı, aldığımız kararla Malatya'yı da altıncı bölge teşvikleri içerisine aldık ve cazibe merkezleri programının içerisine koyduk." ifadelerini kullandı.