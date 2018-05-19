FİNANS

"Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var"

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Geldiğimiz nokta itibarıyla bugün Türkiye, 3,5 kat büyümüş bir Türkiye haline geldi, önümüzde yeni bir dönem var, 24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız"

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin 2002'den bu yana 3,5 kat büyüdüğünü belirterek, "24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız." dedi.

Malatya Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneği'nin iftarında konuşan Tüfenkci, göreve geldiğinden bu yana ticareti kolaylaştırmak adına, haksız rekabetin önlenmesi, gümrüklerde iş ve işlemlerin hızlandırılması ile ihracatın artırılması noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

Son yıllarda ihracatta yaşanan artışa işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"2002'den bu yana ihracatımızı 5 kat artıran, ülkeyi 3,5 kat büyüten bir noktaya geldik. Baktığınız zaman türlü oyunlara rağmen, Türkiye'nin esasında başına gelenler başka bir ülkenin başına gelse, kolay kolay belini doğrultamayacağı hadiseleri biz sizlerin de desteği ile kısa sürede atlattık. 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimini bu yaşadı ve 'Türkiye iflas etti, bir daha belini doğrultamaz' diyenler oldu. Yurt dışındaki menfi propagandalara, yurt içindeki bombalı saldırılara, terör saldırılarına rağmen biz bir yandan terörle mücadele ettik, bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta itibarıyla bugün Türkiye 3,5 kat büyümüş bir Türkiye haline geldi, inşallah önümüzde yeni bir dönem var, 24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız."

Haziran 2015 seçimlerinde Malatya'ya verdikleri tüm sözleri gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, katılımcılara bu sözler ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Tüfenkci, dernek yetkilileri ve Yeşilyurtlular ile aile fotoğrafı çektirdi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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