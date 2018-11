"Türkiye'yi çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz"

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye ile Katar arasındaki yakın dostluğun her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü söyledi.

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, "The Commercial Bank olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi 2013 yılından bu yana artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Türkiye'yi orta ve uzun vadede çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz." dedi.

Alfardan, geçen yıla oranla iki ülke arasındaki ticaret hacminin de ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bu gelişmeler dikkate alındığında Katar'daki eşsiz ticari potansiyelin uzun yıllar süreceğini öngördüklerini dile getiren Alfardan, "The Commercial Bank olarak Türkiye'deki faaliyetlerimizi 2013 yılından bu yana artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Türkiye'yi orta ve uzun vadede çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz. Alternatif Bank'la tam bir sinerji içerisinde, ticaret ve yatırım akışının sağlanmasında önemli rol oynuyoruz. Alternatif Bank bizim için kardeş ülkeler Türkiye ve Katar arasındaki değerli dostluğu sembolleştiren bir 'inci' konumunda bulunuyor. Alternatif Bank, The Commercial Bank'la birlikte büyük hedefleri, attığı kararlı ve istikrarlı adımlarıyla, her iki ülke için ekonomik ve toplumsal değer üretmeye devam edecek." diye konuştu.

- "Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Alfardan, Türkiye’ye ve Alternatif Bank’a duydukları güvenle yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye'de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır." dedi.