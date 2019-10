Türkiye'yi iş yapma kolaylığında üst sıralara taşıyan adımlar

ANKARA (AA) - MURAT BİRİNCİ/MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) 15 yılda 60 basamak yükselerek 33'üncü sıraya yerleşirken, hükümetin ve ekonomi yönetiminin yasal düzenlemeleri ve yapısal reformları bu gelişmede etkili oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dünya Bankası tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi, üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz ediyor.

Analiz kapsamında, "iş kurma", "işçi alımı", "yer temini", "finansmana erişim", "gündelik faaliyetlere ilişkin ödemeler" ve "güvenli bir iş ortamında faaliyet gösterme" ana konu başlıkları altındaki "iş gücü piyasası düzenlemesi", "inşaat izinlerinin alınması", "elektrik temini", "tapu kaydı", "kredi temini", "küçük yatırımcıların korunması", "vergi ödemesi", "dış ticaret", "sözleşmelerin icrası" ve "şirket tasfiyesi" göstergeleri inceleniyor.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi, her bir konu başlığına ve alt başlıkların her birine eşit ağırlık vererek basit bir yöntem kullanılarak hesaplanıyor. Bu işlemler sonucunda her bir ülke için sıfırdan 100'e kadar bir puan belirleniyor. Sıfır en kötü performansa, 100 ise en iyi performansa işaret ediyor.