"Türkiye'yi turizmde dünyada ilk 5'e, ilk 3'e sokmak için çalışıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, seyahat acenteleri ve turizm sektörünün yapılandırılmasına dönük yasal çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yasal çalışmalar, gerekli altyapı çalışmalarını planlama ve yeni tanıtım stratejisiyle, ülkemizi dünyada ilk 5'e, ilk 3'e sokacak, turizm gelirinin gayri safi milli hasıla içindeki payını da yüzde 8'lere çıkaracak ortamı oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Alpaslan, Manavgat'ta bir otelde gerçekleştirilen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim ayı olağan toplantısında, Antalya'nın hem Türkiye hem de dünya turizmi açısından çok önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Turizm sektörünün çok hassas bir sektör olduğunu, dış faktörlerden çok çabuk etkilendiğini anlatan Alpaslan, turizm serüveni içinde pek çok krizle, sorunla karşılaşıldığını, bunların hemen hemen tamamının sektörün dışındaki nedenlerden kaynaklandığını vurguladı.

Gerek gelir gerekse turist sayısı bakımından 2018'de çok iyi noktalara gelindiğini ifade eden Alpaslan, 2018'de kent bazında Antalya'nın, ülke bazında da Türkiye'nin dünyada ilk 10'a gireceğini bildirdi.