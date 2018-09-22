FİNANS

Türkkuşu göreve hazır

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

THK, hafif spor uçak alanında sınıfının en iyisi olarak gösterilen Türkkuşu T 19-A'yı TEKNOFEST İstanbul'da tanıttı - THK Üst Yöneticisi Bekir Hocaoğlu: - "Kurum olarak 5 yıllık bir ihtiyaç planlaması yaptık, Türkiye'de 2 bin civarında bir uçağa ihtiyaç olacağını düşünüyoruz" - "Bu uçak çok kolay bir işlemle insansız hava aracına dönüştürülebilir. ASELSAN'ın ürettiği ekipmanın test edilmesine yönelik çalışmalarımız var"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Hava Kurumu (THK), hafif spor uçak alanında sınıfının en iyisi olarak gösterilen Türkkuşu T 19-A ile Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

THK, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'de ürünlerini tanıtıyor.

Kurumun standında en dikkati çeken ürün ise T 19-A uçağı oldu.

THK Üst Yöneticisi Bekir Hocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sportif amatör havacılık için bütün dünyada kullanılan bir uçak ürettiklerini söyledi.

Bu uçakların 2005 yılından itibaren dünyada yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Hocaoğlu, kısa sürede uçak sayısının Fransa ve Almanya'da 15 bin, ABD'de 40 bine ulaştığını vurguladı.

Amatör sportif havacılığın temelini oluşturan bu uçaklara Türkiye'de de ihtiyaç olduğunu belirten Hocaoğlu, bu ihtiyaçtan yola çıkarak 2013'te motor hariç her şeyi kuruma ait uçak geliştirdiklerini ve 2016 yılında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan sertifikalandırdıklarını anlattı.

Hocaoğlu, uçakla ilgili şu bilgileri verdi:

"Uçak, kendi sınıfında dünyada en iyi durumda. Menzili bin 500 kilometre, hızı saatte 340 kilometreye ulaşıyor, 100 kilometrede 8,1 litre yakıt tüketiyor. İniş takımları katlanabiliyor, bu da hızını artırıyor. Benzer uçaklardan dünyada üreten 16 firma var. Bunlar içerisinde en iyi durumda olan bizim uçağımız.

Uçağın, iniş kalkışı için 120 metrelik bir piste ihtiyacı var. Bu pistlerin geliştirilmesiyle uçağa talep de artacak. Kurum olarak, 5 yıllık bir ihtiyaç planlaması yaptık, Türkiye'de 2 bin civarında bir uçağa ihtiyaç olacağını düşünüyoruz."

\

- Satış fiyatını 750-800 bin lira

Bekir Hocaoğlu, projeye başlarken "Türkiye'de bir uçak üretebiliriz" mesajı vermeye gayret ettiklerini, bunu da başardıklarını ifade ederek, "Bu uçak çok kolay bir işlemle insansız hava aracına dönüştürülebilir. ASELSAN'ın ürettiği ekipmanın test edilmesine yönelik çalışmalarımız var. Keşif, gözetleme, ilaçlama gibi çok değişik alanlarda bu uçaktan yararlanmak mümkün." diye konuştu.

Uçağı Ankara Etimesgut'ta çok modern bir tesiste ürettiklerini belirten Hocaoğlu, "Şu andaki kapasitemiz yıllık 20 uçak üretimini kapsıyor. Bunu kolaylıkla artırabiliriz. Uçağın 4 kişilik versiyonuna ilişkin çalışmalarımız var. Bu tür talepleri de mühendis kadromuzla kolaylıkla karşılayabiliriz." dedi.

Hocaoğlu, uçağın satış fiyatını 750-800 bin lira olarak belirlediklerini bildirdi.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası
Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışıBursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
T 19-A TEKNOFEST İSTANBUL THK THK Üst Yöneticisi Bekir Hocaoğlu Türk Hava Kurumu Türkkuşu

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

İşte Fitch'in dolar tahmini

İşte Fitch'in dolar tahmini

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.