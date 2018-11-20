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Turkland Sigorta, Maher Holding bünyesine katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu: - "Güçlü ve büyüyen bir Türkiye için yatırım şart ve bizler bu bilince sahip olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" - Maher Holding Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen: - "Turkland Sigorta daha sonra ayrıntılarını açıklayacağımız birçok yenilik ve farklılık ile sahneye çıkacak"

İSTANBUL (AA) - Sigortacılık sektörüne Quick Sigorta markası ile giriş yapan Maher Holding, Hazine onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta'yı bünyesine kattı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre iki yıl önce sigortacılık sektörüne Quick Sigorta markası ile giriş yapan Maher Holding, Hazine onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta'yı bünyesine dahil etti.

Turkland merkez ofisinde yapılan devir ve imza törenine katılan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Turkland Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Omar Bilani ile bir araya gelerek son imzaları attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, iki yıl içinde 2. sigorta şirketini holding bünyesine ekleyerek, sigorta sektörüne verdikleri önemi ve bu sektörde ana aktörlerden biri olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Quick Sigorta ile başladıkları sigortacılık ve teknoloji yatırımlarının devam edeceğinin altını çizen Erdemoğlu, "Güçlü ve büyüyen bir Türkiye için yatırım şart ve bizler bu bilince sahip olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- "İki şirket tamamen bağımsız şekilde faaliyet gösterecek"

Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen de Maher Holding'in Quick Sigorta ile başlayan sigortacılık sektörü yatırımlarının aynı hızla devam edeceğini vurguladı.

Quick Sigorta'nın önemli bir başarı yakaladığını belirten Uluçeçen, şunları kaydetti:

"Dijital yaklaşımı, bu yaklaşım etrafında şekillenen yönetim anlayışı ve son derece etkili ve benim sürekli sosyal-dijital olarak adlandırdığım iletişim süreçleri sektöre önemli katkılarda bulundu. Turkland Sigorta ise daha sonra ayrıntılarını açıklayacağımız birçok yenilik ve farklılık ile sahneye çıkacak. İki şirket tamamen bağımsız şekilde faaliyet gösterecek. Turkland Sigorta’nın da aynen Quick Sigorta gibi önemi başarılara imza atacağından eminim. Bu vesile ile Turkland Sigorta'nın bugüne kadar sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayan tüm eski yöneticilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bize çok temiz bir şirket teslim ettiler."

Turkland Sigorta Genel Müdürü olarak atanan Sertem Demir ise geçiş dönemini hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını belirterek, "Mevcut ekibe katılacak yeni arkadaşlarımız olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılanma ve planlama çalışmalarımız tamamlanmak üzere. En kısa sürede faaliyetlerimiz hızlanacak ve Maher Holding bünyesindeki bir başka başarılı sigorta şirketi olarak yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Levent Uluçeçen Maher Holding Quick Sigorta Turkland Sigorta

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