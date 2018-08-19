FİNANS

Türklerin ABD’lilerle ‘aşk vizeleri’ düşük çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türklerin ABD vatandaşları ile nişanlılık veya evlilik yolu ile aldığı vize sayısı ortaya çıktı.  Türk vatandaşlarından 10 yılda ülkede oturumun yolunu açan nişanlılık vizesinden bin 611 kişinin, evlilik vizesinden de 346 kişinin yararlandığı belirtildi Sadece geçtiğimiz yıl 6 bin 91 Filipinli, ABD vatandaşları ile nişanlanarak ülkeye oturumun kapısını araladı.

Gökhan ARTAN - İSTANBUL (DHA) - Türklerin ABD vatandaşları ile nişanlılık veya evlilik yolu ile aldığı vize sayısı ortaya çıktı. Türk vatandaşlarından 10 yılda ülkede oturumun yolunu açan nişanlılık vizesinden bin 611 kişinin, evlilik vizesinden de 346 kişinin yararlandığı belirtildi Sadece geçtiğimiz yıl 6 bin 91 Filipinli, ABD vatandaşları ile nişanlanarak ülkeye oturumun kapısını araladı.

Türk vatandaşlarının ABD vatandaşları ile nişanlılık veya evlilikle aldığı vize rakamları da ortaya çıktı. K Vizesi olarak adlandırılan bu kategoride alınan vizelerin birçoğu Türk asıllı ABD vatandaşları ile yapılan nişan veya evlilik yolu ile alınanlardan oluştu. ABD’nin vize istatistiklerine göre 10 yılda ABD vatandaşı ile nişanlanan bin 611 Türk’e vize verildi. ABD vatandaşı ile evlenen 346 Türk ise evlenme vizesi aldı. Bu yılın ilk yarısında ise 56 Türk, ABD vatandaşı ile nişanlanarak vize aldı. İki vize türü de ülkede oturumun yolunu açıyor. Nişanlılık vizesini alıp ABD’ye gidenler 90 gün içinde evlenmesi gerekiyor. Evlilik sonrası bu kişilere oturum izni veriliyor.

EN ÇOK FİLİPİNLİLER NİŞANLILIK VİZESİ ALIYOR

Geçtiğimiz yıl ABD dünya genelinde 34 bin 797 kişiye nişanlılık vizesi verdi. Bu kişilerden 158’i ise Türk vatandaşı oldu. Nişanlılık vizesinde ilk sırada Filipin vatandaşları geliyor. Geçtiğimiz yıl en çok nişanlılık vizesi alanlar arasında 6 bin 913 Filipin vatandaşı listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin ön sıralarında ise 685 Nijeryalı, 218 Afgan, 499 Kamboçyalı, 957 Çinli, 749 Hintli, 336 İranlı, 398 Japon, 323 Güney Koreli, 326 Pakistanlı, 629 Taylandlı, 2 bin 3 Vietnamlı, 254 Fransız, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlandalı bin 214, 294 Alman, 575 Rus, 752 Ukraynalı, 855 Kanadalı, bin 563 Dominikli, 878 Haitili, bin 657 Meksikalı, 325 Avustralyalı, 860 Brezilyalı, 909 Kolombiyalı, 382 Paraguaylılar yer aldı. Bu kişiler ABD vatandaşı ile nişanlanarak ülkede oturumun kapısını araladı.

İLİŞKİYE DAİR KANITLAR İSTİYORLAR

ABD vatandaşı bir kişi nişanlısı için vize başvurusundan sonra çiftler için zor bir süreç başlıyor. Konsolosluk kamuya yük olmayacak evraklar, istek yapan kişiyle gerçek bir ilişkisi olduğuna dair kanıtlar sunmasını da istiyor. Beraber çekilmiş fotograflar, elektronik posta yazışmaları, tebrik kartları, mektuplar gibi nişanlılıkla ilgili gerçek olduğuna dair kanıtlar getirmesini istiyor.

YILLARA GÖRE NİŞANLILIK VE EVLİLİK VİZELERİ ALAN TÜRK SAYISI

1997:25 nişanlılık vizesi, 1998:18 nişanlılık vizesi, 1999:24 nişanlılık vizesi, 2000:27 nişanlılık vizesi, 2001:36 nişanlılık vizesi, 2002:73 nişanlılık vizesi- (5 evlilik vizesi), 2003:45 nişanlılık vizesi- (33 evlilik vizesi), 2004:76 nişanlılık vizesi (35 evlilik vizesi ), 2005:97 nişanlılık vizesi- (39 evlilik vizesi ), 2006:81 nişanlılık vizesi (62 evlilik vizesi), 2007:85 nişanlılık vizesi(67 evlilik vizesi), 2008:79 nişanlılık vizesi (42 evlilik vizesi ), 2009:79 nişanlılık vizesi (44 evlilik vizesi), 2010:106 nişanlılık vizesi-(17 evlilik vizesi), 2011:93 nişanlılık vizesi, 2012:97 nişanlılık vizesi , 2013:71 nişanlılık vizesi , 2014:117 nişanlılık vizesi, 2015:108 nişanlılık vizesi (1 evlilik)2016:116 nişanlılık vizesi, 2017:158 nişanlılık vizesi

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