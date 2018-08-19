Türklerin ABD’lilerle ‘aşk vizeleri’ düşük çıktı

Gökhan ARTAN - İSTANBUL (DHA) - Türklerin ABD vatandaşları ile nişanlılık veya evlilik yolu ile aldığı vize sayısı ortaya çıktı. Türk vatandaşlarından 10 yılda ülkede oturumun yolunu açan nişanlılık vizesinden bin 611 kişinin, evlilik vizesinden de 346 kişinin yararlandığı belirtildi Sadece geçtiğimiz yıl 6 bin 91 Filipinli, ABD vatandaşları ile nişanlanarak ülkeye oturumun kapısını araladı.

Türk vatandaşlarının ABD vatandaşları ile nişanlılık veya evlilikle aldığı vize rakamları da ortaya çıktı. K Vizesi olarak adlandırılan bu kategoride alınan vizelerin birçoğu Türk asıllı ABD vatandaşları ile yapılan nişan veya evlilik yolu ile alınanlardan oluştu. ABD’nin vize istatistiklerine göre 10 yılda ABD vatandaşı ile nişanlanan bin 611 Türk’e vize verildi. ABD vatandaşı ile evlenen 346 Türk ise evlenme vizesi aldı. Bu yılın ilk yarısında ise 56 Türk, ABD vatandaşı ile nişanlanarak vize aldı. İki vize türü de ülkede oturumun yolunu açıyor. Nişanlılık vizesini alıp ABD’ye gidenler 90 gün içinde evlenmesi gerekiyor. Evlilik sonrası bu kişilere oturum izni veriliyor.