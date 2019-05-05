Türklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyor

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Türkiye’de 2015 yılında kadının toplumdaki rolünü güçlendirmek için başlatılan 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesi’nin devamı olan 'Kuveyt'in Mühendis Kızları' projesi ikinci mezunlarını verdi. 2017 yılında Limak İnşaat, Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile başlatılan program kapsamında 30 Kuveytli mühendis kız mezun oldu.Mezuniyet törenine, Limak İnşaat Kuveyt Ülke Direktörü Kayıhan Bağdatlı, Kuveyt Üniversitesi Mühendislik ve Petrol Fakültesi Dekanı Dr. Raed Buresli ile birlikte 90 davetli katıldı.

Gökhan Artan / Kuveyt, 5 Mayıs (DHA)- Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ederken, 25 milyon yolcu kapasiteli terminal inşaatında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıl 'Kuveyt'in Mühendis Kızları' programını tamamlayan 30 kızdan 12’si yeni terminal inşaatında çalışmaya başlarken dün de sertifikalarını alan mühendis kızların büyük çoğunluğu da terminal inşaatında görev yapacak.

Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve Türk müteahhitleri tarafından yurtdışında tek kalemde alınan en büyük iş olduğu belirtilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatında da staj gören öğrencilerin büyük bölümünün havalimanı inşaatında görev alması bekleniyor. Kuveyt'in Mühendis Kızları Projesinin mimarı ise Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir oldu. Dün düzenlenen törende 100 ülkede geçerli olacak Business Technology Education Council (BTEC) işletme ve liderlik sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifikası ve Kuveyt Üniversitesi Sahada Eğitim Sertifikası alan öğrenciler program kapsamında toplamda 200 saat eğitim aldılar.

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7 modülden oluşan 200 saatlik eğitim öğrencilerin liderlik, yönetim becerileri gibi alanlarda güçlenmelerini ve gelecekteki mühendislik kariyerlerinde daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyor. Workshoplar, seminerler, saha eğitimleri ve gezileri gibi aktivitelerin de yer aldığı program kapsamında öğrenciler İstanbul Havalimanı ve Kuveyt Havalimanı yeni terminali inşaatını da yerinde inceleme fırsatı buldular.Geçtiğimiz yıl programı tamamlayan 30 kızdan 12’si ise Limak İnşaat’ın Kuveyt’te yürüttüğü yeni terminal inşaatında çalışmaya başladı.