FİNANS

Türklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ederken, 25 milyon yolcu kapasiteli terminal inşaatında çalışan  Kuveytli mühendis kızların sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıl 'Kuveyt'in Mühendis Kızları' programını tamamlayan 30 kızdan 12’si yeni terminal inşaatında çalışmaya başlarken dün de sertifikalarını alan mühendis kızların büyük çoğunluğu da terminal inşaatında görev yapacak.

Türklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyor

Gökhan Artan / Kuveyt, 5 Mayıs (DHA)- Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ederken, 25 milyon yolcu kapasiteli terminal inşaatında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıl 'Kuveyt'in Mühendis Kızları' programını tamamlayan 30 kızdan 12’si yeni terminal inşaatında çalışmaya başlarken dün de sertifikalarını alan mühendis kızların büyük çoğunluğu da terminal inşaatında görev yapacak.

Türkiye’de 2015 yılında kadının toplumdaki rolünü güçlendirmek için başlatılan 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesi’nin devamı olan 'Kuveyt'in Mühendis Kızları' projesi ikinci mezunlarını verdi. 2017 yılında Limak İnşaat, Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile başlatılan program kapsamında 30 Kuveytli mühendis kız mezun oldu.Mezuniyet törenine, Limak İnşaat Kuveyt Ülke Direktörü Kayıhan Bağdatlı, Kuveyt Üniversitesi Mühendislik ve Petrol Fakültesi Dekanı Dr. Raed Buresli ile birlikte 90 davetli katıldı.

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ LİMAK'IN YAPTIĞI HAVALİMANI'NDA GÖREV ALACAK

Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve Türk müteahhitleri tarafından yurtdışında tek kalemde alınan en büyük iş olduğu belirtilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatında da staj gören öğrencilerin büyük bölümünün havalimanı inşaatında görev alması bekleniyor. Kuveyt'in Mühendis Kızları Projesinin mimarı ise Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir oldu. Dün düzenlenen törende 100 ülkede geçerli olacak Business Technology Education Council (BTEC) işletme ve liderlik sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifikası ve Kuveyt Üniversitesi Sahada Eğitim Sertifikası alan öğrenciler program kapsamında toplamda 200 saat eğitim aldılar.

PROGRAM SAYESİNDE İSTANBUL HAVALİMANI'NI DA İNCELEME FIRSATI BULDULAR

7 modülden oluşan 200 saatlik eğitim öğrencilerin liderlik, yönetim becerileri gibi alanlarda güçlenmelerini ve gelecekteki mühendislik kariyerlerinde daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyor. Workshoplar, seminerler, saha eğitimleri ve gezileri gibi aktivitelerin de yer aldığı program kapsamında öğrenciler İstanbul Havalimanı ve Kuveyt Havalimanı yeni terminali inşaatını da yerinde inceleme fırsatı buldular.Geçtiğimiz yıl programı tamamlayan 30 kızdan 12’si ise Limak İnşaat’ın Kuveyt’te yürüttüğü yeni terminal inşaatında çalışmaya başladı.

"YER ALDIĞIMIZ TÜM PROJELERDE POZİTİF ETKİ YARATMANIN YOLLARINI ARIYORUZ"

Limak İnşaat Ülke Dirkektörü Kayıhan Bağdatlı törende yaptığı konuşmada “Programımızın ikinci jenerasyonu kapsamında 30 Kuveytli mühendis kızın daha mezun olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kuveytli genç mühendis kızlar kendi ülkelerinin gelecekleri için aktif rol almaya hazırlanıyorlar.Limak olarak yer aldığımız tüm projelerde uzun vadeli pozitif etki yaratmanın yollarını arıyoruz.Hem iş hem sosyal etki anlamında Kuveyt'e de yaptığımız projelerde tek bir amacımız Kuveyt halkı ve Kuveyt için pozitif etki yaratmak. Burada da mezun olan kızlarımızın kendi alanlarında geleceğin kadın liderleri olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.(Fotoğraflı)

Türklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyorTürklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyorTürklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyorTürklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyor

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