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Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

TÜRKMENİSTAN, Tacikistan’a teslim edilecek Türk ihraç yüklerinin geçişlerine izin vermiyor.

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKMENİSTAN, Tacikistan’a teslim edilecek Türk ihraç yüklerinin geçişlerine izin vermiyor. Ancak 150’den fazla TIR 10 günü aşkın süredir Türkmen sınır kapılarında bekletiliyor.

Bu konuda şu an için temin edilen resmi bilgi, 'bölgede yaşanan siyasi-güvenlik krizleri nedeniyle artmakta olan silah, uyuşturucu madde ve diğer ticareti yasaklanmış maddelerin kaçakçılığıyla etkin mücadele için sınır noktalarındaki gümrük kontrollerinin sıkılaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınmakta olduğu' yönünde. Ayrıca, Türkmen tarafının uygulamalarının, bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

Türkmenistan’ın Tacikistan’a teslim edilecek yüklere ilişkin yaptırımlarının bir an evvel son bulması ve taşımacıların sınır kapılarında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için tüm resmi girişimlerin yapıldığını söyleyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, "Yaptığı liman, otoyol, demiryolu, köprü ve havalimanı yatırımları ile ulaştırma ve lojistik alanında altyapısını mükemmele yaklaştıran ve Orta Asya Lojistik Merkezi olma potansiyeline sahip olan Türkmenistan’ın, bu ülkeye gidecek veya bu ülkeden transit geçecek yükler için bu haksız uygulamaları manidar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türk taşımacılarının, Türkmenistan’ın ardı ülkelerine ulaşımda alternatif güzergâhı olduğunu da belirten Şen, "Türkmenistan’ın son yıllarda yaptığı lojistik merkez olma yolundaki yatırımları ve hedefleri ile çelişen bu tür uygulamalara son verilmesini ve Türkmenistan sınır kapılarında 10 günü aşkın süredir bekletilen ihracat mallarımızın bir an evvel adreslerine teslim edilebilmesi amacıyla araçların geçişlerine izin verilmesi için Türkmen makamlarından acil çözüm bekliyoruz" diye açıklamada bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

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