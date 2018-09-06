Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKMENİSTAN, Tacikistan’a teslim edilecek Türk ihraç yüklerinin geçişlerine izin vermiyor. Ancak 150’den fazla TIR 10 günü aşkın süredir Türkmen sınır kapılarında bekletiliyor.

Bu konuda şu an için temin edilen resmi bilgi, 'bölgede yaşanan siyasi-güvenlik krizleri nedeniyle artmakta olan silah, uyuşturucu madde ve diğer ticareti yasaklanmış maddelerin kaçakçılığıyla etkin mücadele için sınır noktalarındaki gümrük kontrollerinin sıkılaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınmakta olduğu' yönünde. Ayrıca, Türkmen tarafının uygulamalarının, bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

Türkmenistan’ın Tacikistan’a teslim edilecek yüklere ilişkin yaptırımlarının bir an evvel son bulması ve taşımacıların sınır kapılarında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için tüm resmi girişimlerin yapıldığını söyleyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, "Yaptığı liman, otoyol, demiryolu, köprü ve havalimanı yatırımları ile ulaştırma ve lojistik alanında altyapısını mükemmele yaklaştıran ve Orta Asya Lojistik Merkezi olma potansiyeline sahip olan Türkmenistan’ın, bu ülkeye gidecek veya bu ülkeden transit geçecek yükler için bu haksız uygulamaları manidar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.