TÜRKONFED 22’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 17 Kasım’da Hatay’da

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin 22’ncisini, “Güçlü İşletmeler, Güçlü Ekonomi” temasıyla 17 Kasım tarihinde Hatay’da gerçekleştirecek.
Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (DASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve DASİFED Başkanı Faruk Ekinci yapacak.
Zirve kapsamında ayrıca, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle, işletmeleri sel gibi afetlere ve mülteci sorunu gibi krizlere daha dayanıklı kılmak için başlatılacak. CBi Türkiye (Connecting Business Initiative) programının imza töreni de, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková Sollorano ile UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomassi’nin katılımıyla gerçekleşecek. (Fotoğraflı)
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