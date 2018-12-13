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TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dijital Anadolu Projesi kapsamında şu ana kadar 5 kentte, bin 250 KOBİ’ye ulaştıklarını belirterek, “Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dijital Anadolu Projesi kapsamında şu ana kadar 5 kentte, bin 250 KOBİ’ye ulaştıklarını belirterek, “Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
TÜRKONFED'in, Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritası belirleyebilmek hedefiyle Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi’nin 2018 yılı kapanış toplantısı, Çukurova SİFED ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
2018 yılında Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen toplantıların ardından, projenin beşinci durağı olan Adana’da da KOBİ yöneticilerinin, dijitalleşme alanında uzman isimler ile bir araya geldiği toplantıya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ve Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez katıldı.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve ekonomiden toplumsal hayata, dijital dönüşümün her alanda kendisini derinden hissettirdiği bir çağın yaşandığını vurgulayarak şöyle devam etti:
“KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla tasarladığımız Dijital Anadolu Projesi’nde Adana toplantımız ile birlikte 5 kentte bin 250 KOBİ’mize ulaşmış olduk. Dijital Anadolu projesinin önemli bir çıktısı olarak da iki rapor yayınladık. Bu raporların ülkemizin ve sektörlerimizin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik edeceğini umut ediyoruz. Ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijital dönüşüm bir amaç değil, kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için bir araçtır. Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor. Teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Dijitalleşmeyle birlikte suyun akışını dönüştürme gücümüz var. Hayal gücü, bilgi, nitelikli eğitim, nitelikli insan kaynağı, yüksek teknoloji ile yüksek katma değerli üretime odaklanarak; değişimi zamanında yakalamak mümkün.”

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TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

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