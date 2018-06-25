FİNANS

TÜRKONFED: Ekonomi ve demokrasi için uzlaşma zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanı” çağrısında bulundu.

İstanbul,25 Haziran (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanı” çağrısında bulundu.
TÜRKONFED tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Özgür ve adil seçimler, demokrasinin önemli göstergelerinden biridir ve halkımız yüksek bir katılımla bu demokratik hakkını kullanmıştır. Seçim sürecinin atlatılmasıyla birlikte Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ve TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilere önemli sorumluluk düşmektedir. Zaman, ‘demokrasi ve ekonomi’ için ‘uzlaşma’ zamanıdır.
“İş dünyası olarak beklentilerimizi tekrar kamuoyuna hatırlatmak fayda görüyoruz. Evrensel ölçülerde kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi, dış politikada ise barışçıl, iyi komşuluk ile ekonomik ve ticari diplomasinin ön plana çıkarılması konuları yeni seçilen cumhurbaşkanımızın icra programında yer almalıdır. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarının programlarında ve taahhütleri arasında yer alan OHAL’in bir an evvel kaldırılması bu programın başlangıcı için çok iyi bir adım olacaktır.

“Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür. Gelişmiş bir demokrasinin inşasının temeli, kurumsal bir yaklaşım ve katılımcı ruhla ülkemizin; kapsayıcı ve bütünleştirici bir sivil anayasayı hazırlanması da hala gündemimizdeki yerini korumaktadır.

“Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığı günümüzde, bu dönüşümün en önemli parçası olan dijitalleşme adına Türkiye’nin; tüketen değil, üreten ve geleceği tasarlayan bir stratejiye sahip olması öncelikli hedef olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde topyekûn dönüşümün daha güçlü desteklenmesine; KOBİ’lerin verimlilik seviyelerinin yükseltilmesine, kalite, kurumsal yönetim, rekabet gücü gibi alanlarda niteliksel gelişim sağlanmasına, kadınların reel ekonomide güçlendirilmesine ve yatırımların reel sektöre yönlendirilmesine ihtiyaç vardır.

“TÜRKONFED olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasamızda yer alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM’de temsil edilecek tüm siyasi partileri kutluyor; toplum, iş ve siyaset dünyası olarak, ortak akılla el ele vererek ülkemizin demokrasi standartlarını ve refah düzeyini yükselteceğimize inanıyoruz.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştüSektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü
Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdikAltan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü

Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.