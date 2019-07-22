FİNANS

TÜRKONFED mavi yakalıları dijital dünyaya hazırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İstanbul Valiliği ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinatörlüğünde uygulamaya alınan ve Ağustos 2020’ye kadar sürecek "Level Up Projesi" ile mavi yakalı çalışanların, geleceğin dijital dünyasına bugünden hazırlanması hedefleniyor.

TÜRKONFED mavi yakalıları dijital dünyaya hazırlayacak

İstanbul, 22 Temmuz (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İstanbul Valiliği ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinatörlüğünde uygulamaya alınan ve Ağustos 2020’ye kadar sürecek "Level Up Projesi" ile mavi yakalı çalışanların, geleceğin dijital dünyasına bugünden hazırlanması hedefleniyor.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen Level Up projesinde Türkiye’ye ek olarak İngiltere, İtalya, Portekiz ve İspanya’da yer alacak.
Proje kapsamında, öncelikle mavi yakalı çalışanların dijitalleşmede ihtiyaç duyduğu beceriler ve öncelikli alanlar tespit edileceği ve projede yer alan tüm ülkelerde yapılacak uluslararası toplantılarda ortak akıl ile belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenleneceği açıklandı.
Mavi yakalı çalışanların dijital yetkinliklerinin artırılmasına odaklanan Level Up projesinin valilik, belediye, STK ve özel sektörün katkı verdiği çok paydaşlı bir proje olduğunu hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak, kalkınma odaklı sürdürülebilir bir ekonomik model ile toplumsal refahı da yükseltebiliriz. Bunun ön koşulu da dijitalleşen günümüz dünyasında teknolojiye yaptığınız yatırımdan daha fazlasını nitelikli insan kaynağına ayırarak yapmanızdan geçiyor. Sanayide verimliliği artırmak için mavi yakalı çalışanların nitelik ve kapasitelerini geliştirmek gerekiyor. Kamunun olduğu kadar özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin de sorunu olan nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesinde Level Up önemli bir katkı sağlayacaktır. Ortaya konan kamu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör paydaşlığı önemli bir kapasite ve sinerji de yaratacaktır” dedi. (Fotoğraflı)

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