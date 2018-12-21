FİNANS

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:30 | Son Güncelleme

  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomik yavaşlamanın 2019’un ilk yarısında da devam edeceğinin öngörüldüğünü ve bunun çözümü için "ekonomide reform gündemine odaklanılması" çağrısı yaptı.

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomik yavaşlamanın 2019’un ilk yarısında da devam edeceğinin öngörüldüğünü ve bunun çözümü için "ekonomide reform gündemine odaklanılması" çağrısı yaptı.
Dünyada likidite sıkılaşırken, Türkiye’de ekonomik yavaşlama; enflasyon ve büyümenin yavaşlamasının da 2019’un ilk yarısında devam edeceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken Turan, şöyle devam etti:
“Yurt dışı kaynaklı dalgalanmaların ülkemiz finansal piyasalarında 2018’deki gibi etki göstermemesi için belirsizliklerin en aza indirilmesi önem kazanıyor.
“Yeni Ekonomik Program’da açıklanan hedeflerin, şeffaf, öngörülebilir ve bağımsız para ve maliye politikalarıyla desteklenmeye devam edilmesi, 2019’un 2018’e göre daha ılımlı geçmesine önemli katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.
“Faiz, döviz kuru, enflasyon, cari açık, işsizlik gibi kronikleşmeye başlayan hastalığımızın bir tedavisi de var. Ekonomide doğru teşhis ve doğru tedavi çok önemli.
“Zamanında adım atmak, hızlı ve doğru reaksiyon vermek, ‘geçici pansumanlar değil’, ‘kalıcı tedaviler’ ile ekonomimizin dengelenme sürecini sağlıklı yürütmesini sağlayabiliriz.
“Bunun için teşhisi doğru koymak gerekiyor. Tedavi ekonomik ve demokratik reformlardan geçiyor.
“Dünya emtia fiyatlarındaki düşüşle birlikte, FED’in 2019 için faiz artırımında ılımlı bir süreç izleyeceği sinyali ülkemiz için değerlendirilmesi gereken bir fırsat yaratıyor.
“Yerel seçimlerden sonra 4 yıl süreyle ekonomiye reform gündemiyle odaklanarak sıkıntılarımızı hafifletebiliriz.
“Türkiye, ticaret savaşları ile başlayan süreçte, ABD ile yaşadığı gerginliğin etkisini ekonomide fazlasıyla hissetti.
“Türkiye-ABD arasındaki politik belirsizlikler, liranın dolar ve diğer para birimleri karşısında ciddi bir değer kaybı ve tüketici fiyatlarında yüksek artışla sonuçlandı.
“Büyümede 3. çeyrekte ortaya çıkan yavaşlamanın, 4. çeyrekte daha belirginleşeceği görülüyor.
“Kasım enflasyon verileri de iç tüketimin büyümeye katkısının dördüncü çeyrekte daha da azalacağına işaret ediyor.
“Dolayısıyla, 2018’de ekonomik büyümenin, Yeni Ekonomi Programı’ndaki yüzde 3.8 tahmininin altında gelebileceği öngörülüyor.
“FED’in 2019’da kademeli faiz artışı yerine, veri odaklı bir sürece gireceğini belirtmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarından likidite çekilmesinin tahmin edildiği düzeyde olmayabileceği ihtimalini de ortaya çıkardı.
“KOBİ’lerimizin nakit akışı devamlılığının sağlanması, finansal yapılarını güçlendirecek, piyasada güven ortamını artıracak ve risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunu azaltacaktır.
“Alacak sigortasının hayata geçirilmesi ve KOBİ’lerin finansmana erişimindeki sıkıntıların giderilmesi, ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi dirençli kılacaktır.
“Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda; ‘yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü’ gibi evrensel değerlere de bakıyor.
“Reformlarla, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirip, belirsizlikleri azaltabiliriz. Diğer yandan yüksek teknoloji kullanımını da artırmaya gayret etmeliyiz.
“Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratıp, küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz.
“Bu anlamda ülkemizin gerçek gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz.” (Fotoğraflı)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttıKasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı
İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttıİnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Meşhur İzmir lokmasına talep arttı

Meşhur İzmir lokmasına talep arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.