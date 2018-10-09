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Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında, KDV iadelerinin hızlandırılması ile işletmelerimizdeki nakit sıkışıklığını gidermeye yönelik yaklaşımda "Önce Küçüğü Düşün İlkesi"nin gözetilmesi çağrısı yaptı.

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında, KDV iadelerinin hızlandırılması ile işletmelerimizdeki nakit sıkışıklığını gidermeye yönelik yaklaşımda "Önce Küçüğü Düşün İlkesi"nin gözetilmesi çağrısı yaptı.
Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin değerlendirmesinde şu konuların altını çizdi:
"Enflasyonla mücadele, sıkı para ve maliye politikası ekonomimiz için kritik önemdedir. Türkiye’nin önüne koyduğu makro tedbirlerin başarılı olabilmesi ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında enflasyonla topyekûn bir mücadelenin ortaya konmasının yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz.
"Özellikle KDV iadelerinin hızlandırılması ile işletmelerimizdeki nakit sıkışıklığını gidermeye yönelik yaklaşımın da 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' çerçevesinde ele alınması yerinde olacaktır.
"Programın katma değerli üretim ve ihracat odaklı olmasını da ayrıca memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
"Enflasyonla mücadelenin esası olan ‘sıkı para ve maliye politikası’ ile güven ortamının tesisi ve artırılmasına yönelik, bu programın YEP çerçevesinde ekonomimize pozitif katkı sağlaması en büyük temennimizdir.
"İş dünyası olarak her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız." (Fotoğraflı)

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