TÜRKONFED ve UNDP işletmeleri afet ve acil durumlara hazırlayacak

Geçen yıl İstanbul'da şiddetli dolu yağışı ve seller sonucunda, 2 milyar TL zarar ortaya çıktığını bildiren Turan, "Her yıl meydana gelen kentsel seller, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkiliyor. Kayıp ve hasarlar noktasında ortaya çıkan bu tablo, afet yönetiminde artık eşgüdüme ihtiyacımız olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni iş birlikleri geliştirmek zorundayız. Çünkü riskler her zamankinden daha fazla. CBi Türkiye ile amacımız, işletmelerimizi dirençli kılmak ve hem bölgesel hem de toplumsal sıkıntıları en aza indirmek, her şeyden önce ise afet ve acil krizlere hazırlıklı olmak." diye konuştu.

Turan, CBi Türkiye ile TÜRKONFED ve UNDP’nin daha önce yapılmayanı uygulamakta kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu platform, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenmesi gerektiğini de ortaya koyacak. Sonuçlarıyla da işletmelerimize, topluma, bölgeye ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır." dedi.

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafya nedeniyle Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun göç aldığına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti: