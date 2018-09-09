TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) çatısı altında yer alan Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ev sahipliğinde Bodrum’da Türk Turizminde Dönüşüm 4.0 Zirvesi’nde konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, dijital dönüşüm sürecinin, vakit kaybetmeden bacasız sanayi olan turizmde de başlatılması gerektiğini söyledi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Köroğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Göktepe’nin katıldığı zirvede, özel sektör, akademi ve iş dünyasından temsilciler de yer aldı. Zirvede ayrıca Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) gibi sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Turizm 4.0 Zirvesi’nin açılışını yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, Türk turizmine kendi il sınırları içerisinde bulunan iki uluslararası havaalanı ve 10 yanaşma limanıyla büyük bir katkı sağladıklarını belirterek, özellikle yenilikleri ve teknolojik değişimleri yakından takip etmenin önemine değindi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yaptığı konuşmasında, Bodrum’un turizm alanında bir marka olduğunu, marka olmanın turizmde öne çıkmak adına önemine değindi. Özellikle Bodrum’un altyapı eksiklikleri olduğunu da belirten Yılmaz, en kısa sürede bu eksiklerin de giderileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Yaptığı açılış konuşmasında, 4.0 Dünyası’nın, sadece sanayide değil, tüm sektörlerde iş yapma biçimlerini değiştirdiğine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan şöyle konuştu:

“Katma değeri yüksek, nitelikli ve kaliteli bir turizm sektörü yaratmak; kurumsallaşan, markalaşan, sürdürülebilir bir Turizm 4.0 devrimini başlatmak ve yeni bir hikâye yazmak gerekiyor.

“Türkiye’yi 2018 yılının ilk yedi ayında 21 milyon turist ziyaret etmiş. Bu yaşadığımız tüm sıkıntılar göz önüne alındığında çok önemli bir rakam. Ancak kişi başına elde edilen gelirimiz, yılın ilk çeyreğinde 726 dolardan 636 dolara gerilemiş.

“Turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artmasına rağmen istenen kişi başına gelir seviyesine ulaşamıyoruz.

“Turizm Sektörü Ana Planının, sektörün tüm unsurlarını destek mekanizmalarını ve uygulama araçlarını kapsayacak şekilde kamu-özel sektör işbirliğinde reform programının parçası olarak revize edilmesi, sektörün rekabet gücünü artıracak adımlar olacaktır.

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant ise, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesi ile beraber günümüzde bilginin gücü de ön plana çıktı ve bilginin mabedi artık internet.

“Biz, Big Data’yı, hayal gücümüz ve Türkiye’nin özgün değerleriyle birleştirerek, ülkenin müthiş bir turizm enformasyonu yaratabileceğine inanıyoruz.”

Türkiye açısından Turizm 4.0 yaklaşımı, rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek anlamına geliyor” diyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Köroğlu şöyle konuştu:

“Turizm 4.0’a geçeceksek, İnsan 4.0’ı yetiştirmeliyiz. Dijital dönüşüm ile birlikte etrafımızda her şey; dahili iş süreçlerimizden tutun müşteri beklentilerine kadar, çok hızlı şekilde değişiyor.

“Toplumların ekonomik üretim modelleri tarihinde son durağı, dördüncü sanayi devrimi, yani Endüstri 4.0 olarak tanımlanıyor. Endüstri 4.0, dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini doğuruyor.”

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Otelciler Derneği’nin (BODER) de destek verdiği zirvenin ardından GESİFED Başkanı Aysun Nalbant’ın moderatörlüğünde düzenlenen Turizm 4.0 Paneli’nde ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Aksoy Holding A.Ş. CEO ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar; TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Recai Çakır, Endüstri 4.0 dönüşümünün Türk turizminin gelişimi açısından sunduğu olanakları masaya yatırdı. (Fotoğraflı)