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TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, ikinci çeyrek büyümesinin ekonomik yavaşlama beklentisini teyit ettiğini söyleyerek, sanayi sektörü ve KOBİ'lerin başı çekeceği bir büyüme modeline geçilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, ikinci çeyrek büyümesinin ekonomik yavaşlama beklentisini teyit ettiğini söyleyerek, sanayi sektörü ve KOBİ'lerin başı çekeceği bir büyüme modeline geçilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesinin, iş dünyası olarak beklentiler dahilinde geldiğini söyleyen Turan şöyle devam etti:
“Tüketen değil üreten bir Türkiye için acilen ekonomik modelin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
“Ekonomi yönetimimiz tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan bu kapsamda açıklamalar sonrasında ikinci çeyrek büyümesi, istikametimizi göstermesi açısından değerlidir.
“Yani yeni bir ekonomik modele geçmemiz gerektiği görülüyor. Bu noktada iş dünyası olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız.
“Büyümeye ihracatın yaptığı yüzde 1’e yakın katkının, yüksek katma değerli üretim ve yüksek teknoloji kullanımı ile sürdürülebilir bir büyüme yaratacağını düşünüyoruz.
“İhracatın yüzde 1’lik katkısının yanında mal ve hizmet ihracatının da büyümeye katkı yaptığını görüyoruz.
“Bu, Türkiye’nin yolunun daima yüksek katma değerli üretim ve ihracat olması gerektiğini gösterdi. Öte yandan tarım ve inşaat sektöründe yaşanan yavaşlamanın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
“Üçüncü çeyrekte, finansal piyasalarda dalgalanmanın boyutunun arttığı göz önüne alınarak, büyümedeki yavaşlamanın daralmaya dönüşmemesi için, güven tesis edici makroekonomik adımlar hızlı ve şeffaf bir şekilde atılırken, mikro tarafta da KOBİ odaklı politikalar ile reformların önemli olacağı unutulmamalıdır.” (Fotoğraflı)

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