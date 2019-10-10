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TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, yeniden TOSC başkanlığına seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, yeniden TOSC başkanlığına seçildi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) idari konsey organlarından Teknik ve Operasyonel Destek Komitesi (TOSC) başkanlığına ikinci kez seçildi.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, 161. İdari Konsey Toplantısı Almanya'nın Münih şehrinde yapıldı.

Toplantıda, Avrupa Patent Organizasyonu Teknik ve Operasyonel Destek Komitesi Başkanlığı seçimleri de gerçekleştirildi. Asan, oylamaya katılan 38 ülkeden 30'unun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Asan, 3 yıl devam edecek görevini, İdari Konsey Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber yürütecek.

TOSC, Avrupa Patent Ofisi bünyesinde yürütülen işlemlere ilişkin tüm teknik altyapının sağlanmasını ve yönetimini üstleniyor. Üye ülkelerin patent ofislerinin yanı sıra diğer uluslararası patent ofisleriyle iş birliği çalışmalarını yürüten komite, ayrıca patent süreçlerinin kalitesine yönelik teknik proje ve destek sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Patent Organizasyonu EPO Habip Asan TÜRKPATENT

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