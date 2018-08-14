TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), toplumun her kesiminde coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı farkındalığının artırılması amacıyla iş birliği yapacak.
TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan ile Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından, TÜRKPATENT'te düzenlenen törende iş birliği protokolü imzalandı.
Bu kapsamda iki kurum, Türkiye'de coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı korumasının etkin hale getirilmesi için toplumun her kesiminde bu konulardaki farkındalığın artırılması hedefiyle ortak çalışmalar yürütecek.
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