TÜRKPATENT'e 10 personel alınacak

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜRKPATENT'te, makine mühendisliği bölümünden mezun, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosuna 10 personel alınacak.

Söz konusu alım için başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde TÜRKPATENT'in "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapılabilecek.

