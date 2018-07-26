FİNANS

TÜRKPATENT'e 6 ayda 60 bin marka başvurusu

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT'e haziran ayı itibarıyla 53 bin 436'sı yerli olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusu geldi - 2018'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yerli marka başvuruları yüzde 3,5, toplam marka başvuruları yüzde 2,2, yerli patent başvuruları ise yüzde 8,4 arttı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) haziran ayı itibarıyla 53 bin 436'sı yerli olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusu yapıldı.

AA muhabirinin sınai mülkiyet verilerinden derlediği bilgilere göre, TÜRKPATENT'e yapılan patent başvuru sayısı haziran sonu itibarıyla 2 bin 838’i yerli, 5 bin 22'si yabancı olmak üzere 7 bin 860 oldu.

Söz konusu dönemde kuruma 53 bin 436'sı yerli, 6 bin 902'si yabancı olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 88,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 3,5, toplam marka başvuruları yüzde 2,2 ve yerli patent başvuruları ise yüzde 8,4 artış gösterdi.

Bu dönemde bin 395'i yerli olmak üzere bin 429 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Haziran itibarıyla tescil sayıları markada 39 bin 989'u yerli olmak üzere toplam 42 bin 755, patentte bin 215'i yerli olmak üzere 6 bin 442, faydalı modelde 194'ü yerli olmak üzere 215, tasarımda 19 bin 928'i yerli olmak üzere toplam 23 bin 540 olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında TÜRKPATENT'e 125 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Haziranda 18 bin 28'i yerli, 576'sı yabancı, 3 bin 55'i Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 21 bin 659 tasarım başvurusu gerçekleşti. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 83,2 olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
marka başvurusu TÜRKPATENT

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