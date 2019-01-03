FİNANS

TÜRKPATENT'ten yerli ve milli üretime "tescilli" destek

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:54 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan: - "Geçen yıl başlattığımız patent ve faydalı model tescil ücretlerindeki indirimi bu yıl da devam ettireceğiz" - "Ülkemizin yenilik ekosistemine ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yerli ve milli üretimini artırmak amacıyla ulusal patent, faydalı model başvurularında sembolik bir ücret talep etme kararı aldık"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, geçen yıl başlattıkları patent ve faydalı model tescil ücretlerindeki indirime bu yıl da devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin yenilik ekosistemine ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yerli ve milli üretimini artırmak amacıyla ulusal patent ve faydalı model başvurularında sembolik bir ücret talep etme kararı aldık." dedi.

Asan, AA muhabirine, TÜRKPATENT'in bu yıl uygulayacağı ücret tarifesine ilişkin bilgi verdi.

Kurumun Ücret Tarifesi Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Asan, burada kurumun hizmet verdiği 178 işlemle ilgili ücretlerin yer aldığını söyledi.

Asan, özellikle yerli firmaların yoğun şekilde yararlandığı hizmet kalemlerinde kurum ücretlerini sabit tutma kararı aldıklarını dile getirerek, "Hatırlanacağı üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, geçen yıl ağustosta 16 maddelik Sanayiciler İçin Destek Paketi açıklamıştı. Bu paket kapsamında kurum olarak patent, marka ve tasarım başvurularıyla ilgili yaklaşık 40 kalemde toplam ücretlerde yüzde 25'e, kurum ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulamıştık. Söz konusu tebliğimiz kapsamında, kurum ücretlerinde yüzde 40 indirim uyguladığımız kalemler başta olmak üzere 2018'de geçerli olan diğer ücretleri büyük ölçüde aynı tuttuk." diye konuştu.

Patent araştırma ve inceleme raporu ücretlerini 100 liraya indirdiklerine işaret eden Asan, tebliğde dikkati çeken bir diğer değişikliğin de patent, faydalı model araştırma ve inceleme raporlarında yapılan indirim olduğunu bildirdi.

Patent tescil sürecinin en önemli iki aşamasının araştırma ve inceleme raporlarının düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Asan, şöyle konuştu:

"Vatandaşların yıl içinde e-Devlet üzerinden yapacakları 10 patent, faydalı model araştırma ve 10 patent inceleme talebi, firmaların 25 patent, faydalı model araştırma ve 25 patent inceleme talebi ile üniversitelerin 100 patent, faydalı model araştırma ve 100 patent inceleme talepleri indirimli ücretler üzerinden alınacak."

- "Amaç yerli ve milli üretimi artırmak"

Asan, kurum olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen araştırma ve inceleme taleplerinde, başvuru sahibinin türüne göre belirli sayıda başvuruya kadar, 590 lira olan araştırma raporu ücretini ve 355 lira olan inceleme raporu ücretini 100 liraya çektiklerini aktararak, bu raporlarda uluslararası ücret uygulamalarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

TÜRKPATENT'in Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde "uluslararası araştırma otoritesi" bir kurum olduğunu belirten Asan, şunları kaydetti:

"Bu görevimiz kapsamında bir uluslararası patent başvurusunun araştırma raporunu 2 bin 59 İsviçre frangı yapıyoruz. Ülkemizin yenilik ekosistemine ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yerli ve milli üretimini artırmak amacıyla ulusal patent ve faydalı model başvurularında sembolik bir ücret talep etme kararı aldık. Geçtiğimiz yıllarda patent başvurularının araştırma ve inceleme raporu ücretleri TÜBİTAK tarafından destekleniyordu. Bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz indirimlerle bir yıl içinde indirimden yararlanılacak başvuru sayısını iki katına çıkararak buluş sahiplerimize mevcut teşvikten daha da iyi bir imkan sunuyoruz. En dikkat çekici teşviki de üniversitelerimize sunuyoruz. Üniversitelerimiz, 100 araştırma raporu ve 100 inceleme raporu olmak üzere toplam 200 rapor talebini 100 lira üzerinden yapabilecek. Bu indirimin üniversitelerimizin son dönemde önemli gelişme kaydeden sınai mülkiyet kapasitelerini daha da artıracağına inanıyorum."

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldıFındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı
Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladıMorhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patent TÜRKPATENT TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan

En Çok Okunan Haberler

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.