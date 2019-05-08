Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu

WASHINGTON (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun, gelecek yılın ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda, Türkiye'nin uydu işletmecisi Türksat AŞ'yi ziyaret eden SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok'un da katılımıyla toplantı yapıldı.

Şen, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2019'da Türksat AŞ olarak yer aldıklarını ifade eden Şen, "Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat olarak fuar kapsamında uydu üretici ve işletmecileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz ülkemiz adına çok olumlu ve verimli geçti." dedi.