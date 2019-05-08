FİNANS

Türksat 5A'nın fırlatılma tarihi belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen: - "Türksat 5A uydusu, bir aksilik olmazsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ABD'nin Florida eyaletindeki fırlatma rampasından uzaya gönderilecek" - Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok: - "İnternet ve veri haberleşmesinde önemli bir boşluğu doldurması hedeflenen Türksat 5B uydusunun 2021'in ilk çeyreğinde uzaya fırlatılması hedefleniyor" - SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell: - "Türkler ile üzerinde çalıştığımız bizi heyecanlandıran iki misyonumuz var. Program şu ana kadar çok iyi gitti, her şey yolunda görünüyor. Fırlatmanın gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun, gelecek yılın ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda, Türkiye'nin uydu işletmecisi Türksat AŞ'yi ziyaret eden SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok'un da katılımıyla toplantı yapıldı.

Şen, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2019'da Türksat AŞ olarak yer aldıklarını ifade eden Şen, "Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat olarak fuar kapsamında uydu üretici ve işletmecileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz ülkemiz adına çok olumlu ve verimli geçti." dedi.

Şen, 31 derece doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5A uydusunun, bir aksilik olmazsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde ABD'nin Florida eyaletindeki fırlatma rampasından uzaya gönderileceğini bildirdi.

Bunun Türkiye için güzel bir deneyim olacağını belirten Şen, "Bu, gelecekteki projelere de kapı açacak. Yabancı şirketin, uzayla ilgili birçok gelecek projesi var. Birlikte çalışmak her iki şirkete de birçok fırsat sunacak." diye konuştu.

- "Uydu üzerine faydalı yük ekipmanları montajı başladı"

Ertok da Türksat 5A uydusunun yapımına Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde takvime uygun şekilde devam edildiğini söyledi.

Uydunun panellerinin, iki ay önce İngiltere'nin Portsmouth şehrine getirildiğini anlatan Ertok, uydu üzerine faydalı yük ekipmanları montajının başladığını ifade etti.

Ertok, montaj işleminin tamamlanmasının ardından uydunun alt sistem testlerine başlanacağı bilgisini vererek, "Bu testin ardından uydu ağustosta Fransa'ya gönderilecek. Burada servis modül ve faydalı yük modülü bir araya getirilerek, uydu seviyesi testlerine başlayacak." dedi.

Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle sadece yayıncılık alanında değil, aynı zamanda Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına sahip olunacağını bildirdi.

- "Türksat 5B, 50 Gbps'nin üzerinde kapasite sağlayacak"

Türksat 5B uydusunda da çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Ertok, uydunun panellerinin üretiminin İngiltere'de sürdüğünü söyledi.

Ertok, gelecek aylarda panellerin Portsmouth'a giderek, faydalı yük ekipmanlarının montajına başlanacağını ifade etti.

Türksat 5B uydusunun 42 derece doğu yörüngesinde işletileceğine dikkati çeken Ertok, uydunun 50 Gbps üzerinde Ka bant kapasitesi sağlayacağını kaydetti.

Uydunun, internet ve veri haberleşmesinde önemli bir boşluğu doldurmasının amaçlandığına işaret eden Ertok, 2021'in ilk çeyreğinde uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

- "Fırlatmayı dört gözle bekliyoruz"

SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell de Türklerle çalışmaktan memnun olduklarını dile getirerek, Türk şirketiyle Türksat 5A ve 5B uydularının fırlatılmasına ilişkin iki projelerinin bulunduğunu anımsattı.

Bu projelere yenilerini eklemek istediklerini dile getiren Shotwell, "Şu anda, Türksat AŞ ile üzerinde çalıştığımız bizi heyecanlandıran iki misyonumuz var. Program şu ana kadar çok iyi gitti, her şey yolunda görünüyor. Fırlatmanın gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.

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Cenk Şen Hasan Hüseyin Ertok SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell Türksat 5A uydusu Türksat AŞ

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