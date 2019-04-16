FİNANS

Türksat Afganistan'a gözlem istasyonu kuracak

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türksat AŞ, büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklik oluşturması amacıyla Afganistan'da istasyon kurmak için çalışma başlattı - Şirket, Ankara ve İstanbul'daki istasyonlarına ek olarak Almanya gözlem istasyonunu da kullanmaya başladı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türksat AŞ, büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklik oluşturması amacıyla Afganistan'da istasyon kuracak.

AA muhabirinin, Türksat'ın Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, şirketin işlettiği uydu kapasiteleri üzerinden transmisyon yapılması planlanan her türlü taşıyıcının yayın parametrelerinin belirlenmesi ve yayındaki taşıyıcıların belirlenen parametreler çerçevesinde kesintisiz yayına devam edebilmesi için 7 gün 24 saat esasına göre denetim ve takip faaliyetleri yürütülüyor.

Türksat uyduları üzerinden yayın yapacak uydu uplink istasyonlarının teknik spesifikasyonlara uyması için gerekli anten testleri gerçekleştirilerek, sertifikasyon sağlanıyor.

Uydu frekans gözlem faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla operasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü anten ve alt sistemlerinin modifikasyonu ve bakım onarım faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

- Coğrafi yedeklik imkanı

Bu kapsamda, 3 yıl içinde uydu filosuna katılması beklenen Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A uydularının frekans gözlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için altyapı genişletme çalışmaları devam ediyor.

Büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklik oluşturulması amacıyla Ankara ve İstanbul'daki istasyonlara ek olarak geçen yıl Almanya istasyonunun kurulumunu tamamlayan şirket, bu kez yönünü Afganistan'a çevirdi. Türksat, Afganistan'da da gözlem istasyonu kurulması amacıyla çalışmalarına başladı.

- Türkiye'nin frekans hakları korunuyor

Bu istasyonlar aracılığıyla Türksat haberleşme uydularının ilgili coğrafyalardaki uydu iniş gücü ve servis kalitesi ölçülürken, aynı zamanda komşu uydulardan gelebilecek olumsuz etkilerin analizi gerçekleştiriliyor ve bunların bertaraf edilmesi sağlanıyor. Türkiye'nin ulusal frekans hakları da korunuyor.

Ayrıca, ölçüm sistemine küçük antenler dahil ediliyor. Son kullanıcılar referans alınarak, spektrum takibi ve yayın kalitesi ölçümleri yapılmaya başlandı. Söz konusu kalite ölçümleri için kullanılan yazılımlar, Türksat bünyesinde geliştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan gözlem istasyonu Türksat

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