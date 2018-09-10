Türksat Hollanda'da IBC Fuarı'na katılacak

Türksat, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenecek dünyanın önde gelen yayıncılık etkinlikleri arasında yer alan IBC 2018 Fuarı'na katılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fuar Amsterdam RAI Kongre ve Fuar Merkezi'nde 14 Eylül Cuma günü açılacak.

Fuarda Türksat'ın uydu hizmetleri alanında yürüttüğü faaliyetlerin tanıtımı yapılacak, haberleşme uyduları Türksat 4A ve Türksat 4B ile yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B hakkında bilgi verilecek.

Fuar kapsamında şirketin hedef pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırmaya yönelik görüşme ve toplantıların yapılması planlanıyor.

IBC 2018 Fuarı 18 Eylül Salı günü sona erecek.

Her yıl düzenlenen, dünyanın en büyük yayıncılık fuarı olarak kabul edilen etkinlik, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış profesyonelleri buluşturuyor.

