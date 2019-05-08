Türksat-Kymeta Ana Hizmet Anlaşması

WASHİNGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'da Türksat AŞ ile Kymeta arasında Ana Hizmet Anlaşması imzalandı.

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen'in de katıldığı törenle, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok ile Kymeta Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Neville Meijers tarafından anlaşma imzalandı.

Ertok, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmayla Türksat'ın hizmet portföyüne Kymeta antenlerini de eklediğini söyledi.

Kymeta düz anteninin kolay kurulum ve yazılımıyla kesintisiz bağlantı imkanı sunduğunu dile getiren Ertok, antenin hareket etmeyen parçaları ve düz paneliyle mobilite ve alçak yörünge uyduları kullanımına uygun olduğunu belirtti.

