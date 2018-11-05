Türksat, Locard Global Siber Güvenlik Zirvesi'ne katılacak

Türksat, yarın başlayacak Locard Global Siber Güvenlik Zirvesi 2018'e katılacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda yarın düzenlenecek Locard Global Siber Güvenlik Zirvesi 2018'e iştirak edecek.
Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu zirvede, siber güvenlik alanındaki mevcut tehditler küresel bakış açısıyla ele alınacak.
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