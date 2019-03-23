FİNANS

Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"na rekor başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"na rekor başvuru

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncü kez düzenlenecek "Model Uydu Yarışması"na çok sayıda başvuru yapıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından da başvuru alınan yarışmaya Türkiye'deki 51 farklı üniversiteden 95 takımda yer alan 470 öğrenci kayıt yaptırdı.

Başvuru gerçekleştiren 95 takımdan 82'si kabul edildi, plan ve organizasyon raporunu teslim eden yurt içinden 71 takım ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olan PDR etabına geçmeyi başardı.

Yurt dışından katılım sağlayacak takımlar ise 2 Nisan'da modeluydu.org sitesinde ilan edilecek. Yarışma 6 etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
model uydu yarışması Türksat AŞ

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